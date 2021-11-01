Біля Кропивницького легковик зіткнувся з вантажівкою: загинули водій та троє дітей

23 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

На автодорозі Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя вночі зіткнулися легкова автівка та вантажівка.

У ДТП загинули 46-річний водій легковика та троє його пасажирів віком 12, 14 та 16 років, повідомляє поліція Кіровоградської області.

"За попередніми даними, водій автомобіля КІА Sportage під час здійснення маневру обгону транспортного засобу, який рухався попереду, допустив виїзд на зустрічну смугу з подальшим зіткненням із вантажівкою Renault", - йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася на території Долинської громади приблизно о 00:10 1 листопада. Щоб витягти тіла загиблих з пошкодженого авто, довелося залучати працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Всі загиблі - мешканці Кривого Рогу.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "порушення правил безпеки дорожнього руху".