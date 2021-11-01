Оксфордський словник назвав слово року. Воно стосується вакцин

1 година тому

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Лексикографи Оксфордського словника англійської мови (OED) обрали слово року - ним стало слово vax. В англійській мові це скорочення використовують для позначення вакцини або процесу щеплення.

У 2021 році через Covid зросла частота вживання слів, пов'язаних із вакцинами, і дедалі частіше використовують такі слова як double-vaxxed (двічі вакцинований), unvaxxed (невакцинований) та anti-vaxxer (антивакцинатор).

Старший редактор OED Фіона Макферсон каже, що вибір слова vax був очевидним, оскільки воно справило "найбільш вражаючий вплив".

"Воно з'явилось принаймні у 1980-х роках, але, згідно з нашими даними, до цього року його використовували рідко", - сказала вона.

"Якщо додати до цього його універсальність у формуванні інших слів - vaxxie, vax-a-thon, vaxinista - стало зрозуміло, що vax виділяється серед натовпу", - додала вона.

Прийнятними є два варіанти написання слова англійською мовою - vax і vaxx, але форма з одним x є більш поширеною.

Визначення слова vax в Оксфордському словнику англійської мови:

vax (іменник) - вакцина або вакцинація;

(іменник) - вакцина або вакцинація; vax (дієслово) - вводити (комусь) вакцину, щоб створити імунітет проти хвороби; вакцинувати;

(дієслово) - вводити (комусь) вакцину, щоб створити імунітет проти хвороби; вакцинувати; vaxxie (іменник) - фотографія себе, яку ви робите під час або безпосередньо перед чи після вакцинації, опсобливо проти Covid-19, і зазвичай публікуєте в соцмережах; вакцинаційне селфі;

(іменник) - фотографія себе, яку ви робите під час або безпосередньо перед чи після вакцинації, опсобливо проти Covid-19, і зазвичай публікуєте в соцмережах; вакцинаційне селфі; anti-vax (прикметник) - антивакцинаційний, такий, що проти вакцинації;

(прикметник) - антивакцинаційний, такий, що проти вакцинації; antivaxxer (іменник) - антивакцинатор, людина, яка виступає проти вакцинації;

(іменник) - антивакцинатор, людина, яка виступає проти вакцинації; double-vaxxed (дієприкметник) - двічі вакцинований, той, хто отримав дві дози вакцини.

Вживання слова "пандемія" цього року також зросло на понад 57 000%.

Оксфордський словник та словник Collins щороку обирають своє слово року, і в 2020 році Collins обрав слово lockdown (локдаун, карантин).

Але Оксфордський словник вирішив, що це був безпрецедентний рік із занадто великою кількістю претендентів, тому розширив свою номінацію, щоб охопити кілька нових ключових слів, зокрема lockdown (карантин), bushfires (лісові пожежі) та Covid-19, а також Black Lives Matter (життя темношкірих мають значення), WFH (робота з дому), keyworkers (ключові працівники) та furlough (неоплачувана відпустка).

Цьогорічне слово vax вперше зафіксували в англійській мові в 1799 році, тоді як його похідні vaccinate (вакцинувати) і vaccination (вакцинація) вперше з'явилися в 1800 році.

Всі ці слова зрештою походять від латинського слова vacca, що означає корова. За даними OED, це пов'язано з піонерською роботою англійського лікаря та вченого Едварда Дженнера щодо вакцинації проти віспи за допомогою коров'ячої віспи - легкої інфекції, яка виникає у корів, - наприкінці 1790-х і на початку 1800-х років.

Оксфордський словник зазначає, що його корпус, або мовний ресурс, збирає новинний контент, який щодня оновлюється і містить понад 14,5 мільярдів слів, які шукають та аналізують лексикографи.