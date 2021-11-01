Чоловік у костюмі Джокера поранив 17 людей у метро Токіо

1 година тому

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Відео показує момент, коли пасажири намагаються втекти з місця нападу

У неділю ввечері 24-річний чоловік у костюмі Джокера напав на пасажирів метро у Токіо.

17 зазнали поранень, коли прямували на святкові вечірки у Геловін.

За словами свідків, підозрюваний був одягнений у зелену сорочку та фіолетовий костюм.

Він розбризкав у вагоні прозору рідину і підпалив її. На відеозаписах помітно, як пасажири бігають крізь вагони подалі від полум'я, а інші вилізають крізь вікна.

"Я подумав, що це був трюк на Геловін, — сказав один свідок газеті Yomiuri про напад. - Тоді я побачив чоловіка, який йшов ... і повільно махав довгим ножем".

Напад стався біля станції Кокурьо, у західному передмісті Токіо.

За даними ЗМІ, чоловіка затримала поліція на місці злочину.

Як повідомляє видання Kyodo, він сказав поліції, що обожнює Джокера з коміксів про Бетмена.

Джокер — суперлиходій у коміксах і заклятий ворог Бетмена. У фільмі 2019 року "Джокер" з актором Хоакіном Феніксом у головній ролі була сцена, де він розстрілює з пістолета трьох чоловіків у потязі після того, як вони його відлупцювали. Це переломний момент, що знаменує початок перетворення персонажа на Джокера.

Інформаційне агентство NHK цитує поліцію, якій чоловік сказав, що "хотів убити когось із червня", тому що звільнився з роботи і багато друзів відвернулися від нього.

Інформаційна агенція AP з посиланням на пожежну службу Токіо повідомляє, що у трьох поранених серйозні ушкодження.

На відео з місця події помітно, як пасажири тікають від зловмисника крізь двері між вагонами та вилізають крізь вікна поїзда після того, як він аварійно зупинився.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Відеозаписи показують, як люди стрибали з вікон потягу метро після того, як там почалося задимлення

Сюнсуке Кімура, який зняв один з відеозаписів з потяга, сказав національному телеканалу NHK, що ситуація була "жахливою".

"Двері потягів були зачинені, і ми не знали, що відбувається, і ми вистрибували з вікон", - сказав він.

Насильницькі злочини у Японії рідкісні, але останніми роками сталося кілька гучних нападів із ножем.

У серпні цього року чоловік напав на пасажирів іншого токійського потяга. Місцеві медіа цитують поліцію, якій 36-річний нападник нібито розповів, що розізлився, коли побачив у потязі жінок, які виглядали щасливими і захотів їх убити.

Одна з жертв нападника - студентка, яка має дуже серйозні поранення. У решти жінок - легкі травми.

У 2019 році чоловік напав на групу школярів, які чекали на автобус у місті Кавасакі. Він убив двох і поранив щонайменше 18 людей.