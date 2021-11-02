Як часто та як сильно хворіють на ковід вакциновані

Діана Куришко

BBC News Україна

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Хворі вакциновані в Україні є. Але вони переважно хворіють вдома, а сама хвороба проходить легко. Тоді як більшість пацієнтів ковідних лікарень - нещеплені та киснезалежні

Віктор та Олена вакцинувалися від ковіду ще навесні, але у жовтні підхопили Covid-19. Спочатку захворів Віктор. Це сталося після того, як він ніч проїхав у потязі. Розповідає, що пасажири у вагоні були без масок і кашляли. Після чоловіка заразилася дружина.

У Віктора тиждень була температура, головний біль, нежить, ломота, втрата запаху. Олену п'ять днів кидало то в жар, то в холод.

Родина з двома маленькими дітьми, які, на щастя, не захворіли, уже кілька тижнів на самоізоляції. Хворіють вдома. Радіють, що не дійшло до лікарні.

"Якби не вакцинація, все могло б бути значно гірше. Тому не думайте, що після вакцинації можна розслабитися - носіть маски, уникайте людей", - говорить Віктор.

Як часто хворіють на ковід вакциновані від нього люди? Наскільки тяжкою може бути хвороба? Чи означає вакцинація повний захист?

Захист є

Всі вакцини від коронавірусу, схвалені ВООЗ, захищають від важкого перебігу хвороби, від ускладнень та смерті. Про це свідчать результати багатьох досліджень. Але вакциновані люди все одно можуть захворіти.

Олена та Віктор навесні щепилися AstraZeneca. Пізніше Віктор зробив ще і третій, бустерний, укол вакциною Moderna.

Останні дослідження показують, що дві дози AstraZeneca захищають від важкої хвороби та госпіталізації з ефективністю 92% для штаму коронавірусу Дельта та 86% для штаму Альфа.

Згідно з результатами дослідження, опублікованими у науковому виданні "The New England Journal of Medicine", вакцина Pfizer має ефективність 93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом "Альфа", та 88% для штаму "Дельта".

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"Вакциновані люди мають в кілька разів менші шанси підхопити ковід, ніж нещеплені. Такі пацієнти трапляються, однак значно рідше, ніж незахищені", - говорить Дарина Дмитрієвська, сімейна лікарка, співзасновниця ГО "Медичні лідери".

За її словами, є істотні відмінності у перебігу ковіду для щеплених і нещеплених.

Якщо невакциновані можуть потрапити до лікарні та потребувати кисню, то для вакцинованих - це іноді неприємна, але переважно не страшна хвороба. Буває температура, слабкість, нежить, ломота, але, подібно до звичайних ГРВІ, ці симптоми не призводять до порушення дихання чи інших ускладнень.

"Дослідження стверджують, що щеплені пацієнти передають інфекцію меншій кількості людей протягом коротшого часу, і це помітно. А якщо навколо такого хворого також вакциновані люди, то вдається уникнути масових спалахів у колективах, які ставалися регулярно у попередніх хвилях", - зазначає лікарка.

Вакциновані хворі

То скільки вакцинованих захворіло в Україні? За даними МОЗ, таких в рази менше, ніж невакцинованих, але вони є.

Так, 28 жовтня, в Україні на Covid-19 захворіли 26 870 людей. З них 24 925 не мали жодної дози вакцини. Це 92,8% хворих.

А 1 945 людей, які отримали позитивний тест, були вакциновані. Але даних, скільки саме доз вони отримали, дві чи одну, немає. Таку інформацію у МОЗ не збирають.

Схожа тенденція і якщо взяти довший період для аналізу. З 1 червня по 28 жовтня в Україні захворіли 670 тисяч людей. З них майже 638 тисяч або 94,6% не отримали жодної дози вакцини.

За ці п'ять місяців захворіло 32 тисячі щеплених людей. Але дані про госпіталізації свідчать, що більшість з цих 32 тисяч хворіли у легкій формі та до лікарні не потрапили.

Понад 95% людей у ковідних відділеннях це - невакциновані люди, повідомляють у МОЗ.

Своїм досвідом ділиться Іван Черненко, лікар з районної лікарні міста Роздільна на Одещині.

За чотири тижні роботи ковідного стаціонару через нього пройшли сотні невакцинованих хворих на ковід і лише двоє зі щепленнями.

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Один пацієнт був після першої дози вакцини й переніс хворобу середнього ступеня тяжкості.

Другий пацієнт захворів відразу після другої дози, тобто імунітет ще не сформувався, розповідає лікар. У хворого є зайва вага, багато супутніх хвороб. Він деякий час був на неінвазивному кисні, але нещодавно його зняли з СРАР препарату.

"Дихає сам. Їсть за двох. Динаміка чудова. Зараз доліковується, найближчим часом його напевно випишуть", - пише у Facebook лікар.

Поруч з вакцинованим пацієнтом у лікарні лежать десятки невакцинованих людей. Всі вони киснезалежні, багато з них - у важкому стані. Серед них молоді люди 30-40 років. Лікар розповідає про наймолодшу жертву ковіду у його лікарні - 21-річного нещепленого хлопця.

"Ця хвиля набагато важча, ніж попередня. Більше людей потребує кисню. Це майже всі пацієнти лікарні. На жаль, люди не провакцинувалися, і ми отримали ось таке пікове навантаження. Стаціонар забитий, всі місця зайняті", - говорить лікар Іван Черненко. І вкотре закликає людей вакцинуватися.

Статистика МОЗ відображає подібні тенденції. За даними міністерства, в період з 15 червня по 15 вересня 2021 року, 99,2 % померлих від Covid-19 в Україні не були вакциновані.

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Що варто знати вакцинованим?

Імунітет формується в середньому через 14 днів після другої дози щеплення.

Після вакцинації вірогідність захворіти набагато менша, але вона є, адже щеплення не захищає на 100%, кажуть у CDC - Центрі з контролю та профілактики захворювання США.

Вакциновані люди можуть бути заразними, але менш вірогідно, що вони потраплять до лікарні чи помруть.

Навіть якщо вакциновані хворі не мають симптомів, ймовірність передачі вірусу іншим невакцинованим сусідам становить 38%.

У CDC рекомендують вакцинованим людям продовжувати дотримуватися карантинних правил:

носити маски у приміщеннях, особливо, якщо хтось з рідних має ослаблений імунітет або супутні захворювання,

у разі появи симптомів вакцинованим людям теж варто тестуватися,

тестуватися через 5-7 днів після близького контакту з людиною з підтвердженим ковідом або з підозрою на ковід,

піти на ізоляцію на 10-14 днів у разі підтвердження ковіду.