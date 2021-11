Як часто та як сильно хворіють на ковід вакциновані

40 хвилин(и) тому

Захист є

Згідно з результатами дослідження, опублікованими у науковому виданні "The New England Journal of Medicine", вакцина Pfizer має ефективність 93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом "Альфа", та 88% для штаму "Дельта".