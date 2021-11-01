"Чистий без вірусу". Як живе Моршин після вакцинації більшості мешканців

Олексій Бухало з Моршина

для ВВС News Україна

56 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Центральний бювет Моршина

"Мої сини сказали: "Тату, йдемо!". Ми родиною: теща, сваха, тесть і я у квітні махнули це діло раз, потім другий. Тепер маємо чистий спокій".

Роман, вчитель з Моршина, розповідає, як вся його родина пішла на щеплення від коронавірусу.

Новини про Моршин минулого тижня були всюди, місто стало мемом, його називають чудом. У курортному місті провели експеримент і вакцинували від ковіду більшість населення.

Станом на 1 листопада, там лише 29 хворих на ковід. Але у місті живе лише чотири тисячі населення.

То чи справді існує Моршинське диво, як населення у місті ставиться до вакцинації, читайте у репортажі ВВС News Україна.

Вакцинувати всіх

Відпочивальники переважно у спортивних костюмах повільно прогулюються у центрі Моршина.

Кіоски з сувенірами, де продавці не завжди носять маски, реклама екскурсій, відкриті кав'ярні - курортне містечко, відоме своїми мінеральними водами, живе своїм спокійним життям.

Але тут важко побачити білборд чи іншу рекламу вакцинації. Пів року тому місто пройшло експеримент - тут масово вакцинували майже все доросле населення.

Більша частина бюджетоутворювальних підприємств міста - це санаторії. І пандемія на них відбилася вкрай негативно. Через локдауни життя у місті майже зупинялося. Відпочивальники не приїжджали, санаторії не працювали, люди йшли у відпустки без зарплатні.

"Побачили рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо колективного імунітету. Виникла ідея за всяку ціну зробити максимальну вакцинацію, щоб досягнути цього колективного імунітету", - розповідає міський голова Руслан Ільницький.

У квітні в Україні щеплювали лише групи ризику. Міська рада направила листа у кабмін з проханням про вакцинацію. Послалися на економічні проблеми та невелику кількість дорослого населення, що потребувала вакцини - 3439 людей.

З уряду відповіли "так" - у місті почалася масова кампанія з вакцинації.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Санаторії міста від травня приймали відпочивальників. Працівники були повністю щепленні

У Моршині з'явилися агітаційні білборди, намети, афіші, які пропагували вакцинацію. На телебаченні виступали медики та політики. Роз'яснювали переваги вакцинації та відповідали на запитання глядачів. За вакцинацію агітували керівники підприємств, артисти, вчителі.

Одним з перших вакцинувався мер Руслан Ільницький.

Після того головному лікарю міської лікарні Геннадію Юкшинському часто телефонували знайомі і цікавилися самопочуттям мера. Люди побоювалися, пригадує головний лікар.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Мер Моршина Руслан Ільницький зробив щелпення ще у квітні

"Рішення вакцинуватися було моє особисте, бо розуміла, що виходу з пандемії немає. Знала, що у Моршині експеримент, тому й скористалася нагодою. Але навіть якби такого експерименту не було, все одно б вакцинувалася", - говорить Марія Мочарська, жителька Моршина.

Сімейні лікарі розповідали про щеплення, коли приїжджали на виклики, заходили до сусідів, відповідали на телефонні дзвінки.

Додатково міська влада виділила гроші на поповнення мобільних телефонів лікарів. Медична реєстраторка лікарні Леся Дидин щодня обдзвонювала містян, розповідаючи про вакцини.

Головною причиною відмови у моршинців були хронічні хвороби, люди чекали, щоб побачити наслідки вакцинації в інших.

При лікарні працювало два пункти щеплення, залучили мобільну бригаду зі Стрия.

Протягом експерименту 1900 моршинців вакцинувалися CoronaVac. 361 мешканець зробив щеплення AstraZeneca ще до початку експерименту.

15 липня - через три місяці від початку кампанії у місті - було щеплено двома дозами 70% дорослого населення.

"Є почуття гордості, що створили умови для відпочивальників, які хлинули влітку, знаючи, що Моршин чисте місто від вірусу", - говорить педагог Роман.

Моршин: чи є чудо?

Влітку у Моршині були дні, коли у цілому місті не було жодного хворого на ковід. У літні місяці спад захворювання був по всій Україні з показниками близько тисячі випадків у всіх регіонах.

У травні у Моршині відновили роботу санаторії, адже тоді працівники пройшли повний курс вакцинації.

За серпень було лише чотири випадки, розповів координатор з вакцинації по Львівській області Олег Когут. У вересні захворіло десять моршинців.

Автор фото, ВВС

Станом на 1 листопада, на ковід захворіло 29 жителів міста, з яких десять - вакциновані. У них захворювання протікає у легкій формі, щось схоже на ГРВІ.

Водночас двох невакцинованих літніх жінок госпіталізували у Стрийську лікарню, яка є опорною у регіоні.

29 хворих на населення у 4500 людей, це приблизно удвічі менше, ніж середня кількість хворих на Львівщині, що не так вже і мало.

Зараз у Львівській області на 100 тисяч населення, за даними МОЗ, хворіє 1257 людей.

Але лише за один день, 31 жовтня, на Львівщині від ковіду померла 21 людина. У Моршині востаннє від ковіду помирали люди минулого року.

Автор фото, Моршинська міська рада

Середній показник повністю щеплених людей у Львівській області становить понад 20%.

Не ідеально, але безпечніше

Моршинці продовжують щеплюватися і зараз. Як і у багатьох українських містах тут є черги до пунктів вакцинації. Щодня щеплюють по сто бажаючих.

Нині рівень охоплення щепленням дорослого населення становить 75%.

Людям потрібні довідки на роботу або вакцинуються, бо їдуть за кордон, пояснює сімейна медсестра Галина Панасюк.

Старші за віком люди надають перевагу Coronavac, бо вважають, що вона легше переноситься, а молодші - Pfizer для виїзду за кордон, каже медпрацівниця.

Є у Моршині й ті, які не планують вакцинуватися взагалі.

У центрі міста у пішохідній зоні Ірина говорить, що категорично проти щеплень: "Ми не вакциновані, ми проти вакцинації і не будемо цього робити. Не хочу вакцинуватися. Це моя особиста думка".

Моршин червоний як і всі

Попри високий рівень вакцинації з 30 жовтня Моршин, як і вся Львівщина, у червоній зоні.

Підпис до фото, Моніторингова група перевіряє виконання вимог червоної̈ зони. Перевірки тут постійно

У місті запевняють, що до червоної зони готувалися і зараз всі працівники готелів, ресторанів та санаторіїв міста мають повний курс щеплення.

Інша справа, хвилюється міський голова, що може не бути вакцинованих відпочивальників. Руслан Ільницький сподівається на позитив для міста і додає: у Моршині "не ідеальні умови, але більш безпечно".