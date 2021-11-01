"Птахом року" у Новій Зеландії став кажан. Як таке можливо

14 хвилин(и) тому

Автор фото, IAN DAVIDSON-WATTS

У конкурсі "Птах року", який регулярно проводять у Новій Зеландії, вперше в історії переміг кажан.

Процес голосування супроводжувався гарячими суперечками у соцмережах, а його результати викликали як захоплення, так і нецензурні звинувачення в "очевидній фальсифікації".

Коли організатори внесли довгохвосту летючу мишу пекапека до списку претендентів на звання "Птах року-2021", це збурило новозеландську громадськість: все-таки кажанів відносять до класу ссавців, а не птахів.

До того ж за останні два роки на репутації кажанів несприятливо відбилися підозри у тому, що від них міг поширитися коронавірус.

Однак відкрите онлайн-голосування продемонструвало, що любителі птахів з усього світу виявилися готовими відкинути упередження і піти супроти уявлень про зоологію.

Понад 7 тис. людей віддали свої голоси за кажана пекапека, що на 3 тис. голосів більше, ніж за какапо - нічного птаха, який не раз перемагав у цьому конкурсі. Загалом в онлайн-голосуванні взяли участь близько 57 тис. людей.

Пекапека активні вночі. Вони перелітають з дерева на дерево на швидкості близько 60 км/год і полюють на комах. У цих тварин тіло розміром із великий палець руки, а розмах крил не перевищує долоні.

Пекапека є одним і двох "корінних" ссавців Нової Зеландії. Другий - дельфін Гектора. Це вид, що перебуває на межі вимирання.

Як кажан став претендентом?

За словами представниці конкурсу Лори Кіоун, організатори хотіли привернути увагу до проблеми зникнення тварин-ендеміків.

"Факт у тому, що більшість жителів Нової Зеландії навіть не знають, що у нас є "корінний" кажан. А коли ти не знаєш про існування тварини, захистити її від вимирання досить важко", - пояснила Лора Кіоун.

Результати голосування дуже потішили організаторів конкурсу.

"Кампанія з інформування про цю пухнасту тваринку захопила націю! - написала Кіоун. - Голоси за кажана - це голоси за контроль над хижаками, за відновлення довкілля, за боротьбу з кліматичними змінами та захист наших кажанів та їх пернатих сусідів".

Новозеландська природоохоронна організація Forest and Bird проводить конкурс "Птах року" вже 16 років. За цей час у конкурсу з'явилися десятки тисяч шанувальників - не лише у самій країні, а й за її межами. А у птахів-претендентів навіть виникли сторінки у соцмережах та "менеджери передвиборчих кампаній".

У 2018 році над конкурс звинуватили у фальсифікації після того, як понад 300 голосів прийшло з однієї й тієї ж IP-адреси в Австралії.

Після цього, у 2019 році, схожі підозри виникли у користувачів соцмереж, коли 335 голосів надійшло з Росії.

Однак організатори тоді поспішили розвіяти теорії про атаку хакерів.

Вони заявили, що процес голосування отримав новий ступінь захисту у порівнянні з попереднім роком, а електронні адреси росіян, що голосували, були справжніми і належали любителям природи.