В Італії помер "батько тірамісу"

1 година тому

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Адо Кампеоль володів рестораном в Італії, де його дружина та головний кондитер випадково винайшли один з найвідоміших у світі десертів.

Ресторатор, якого італійські медіа називали "батьком тірамісу" помер у віці 93 років.

Йому належав ресторан Le Beccherie у Тревізо, що на півночі Італії.

Автор фото, Marco Secchi/Getty Images Підпис до фото, Карло Кампеоль - нинішній власник ресторану Le Beccherie

Десерт з'явився в меню закладу ще у 1972 році, але тістечко з просякнутого кавою печива та сиру маскарпоне так ніколи і не було запатентоване родиною Кампеоль.

З того часу тірамісу став одним із символів Італії, а готувати його почали шеф-кухарі в усьому світі.

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Страва, як розповідали в Le Beccherie, виникла внаслідок помилки під час приготування ванільного морозива.

Кондитер ресторану Роберто Лінгуанотто кинув трохи сиру маскарпоне в миску з яйцями і цукром і відзначив приємний смак суміші. Потім він розповів про це дружині Адо Кампеоля - Альбі. Вони взялися вдосконалювати десерт, додаючи бісквіт, просякнутий кавою, та присипаючи це все какао.Назвати нову страву вирішили тірамісу, що в перекладі з італійської означає "забери мене". Точилися запеклі суперечки щодо походження тірамісу, зокрема, за однією з версій, його використовували як афродизіак у борделі в Тревізо. Але в самому місті та і загалом у світі переконані, що десерт винайшла родина Кампеоль.

Президент області Венеція Лука Дзайя висловив співчуття рідним померлого ресторатора, написавши у твіттері, що місто втратило зірку, "яка тепер сяятиме вгорі".

Ресторан Le Beccherie родина Кампеоль відкрила у 1939 році, а наприкінці Другої Світової Адо Кампеоль очолив родинний бізнес.

Є багато варіацій тірамісу, зокрема і з алкоголем на кшталт рому, але оригінальний рецепт, сертифікований Італійської академією кухні у 2010 році, алкоголю не містить. Бо він мав бути смаколиком і для дорослих, і для дітей.