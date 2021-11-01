Міноборони не помітило перекидання військ РФ до кордону України

1 година тому

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Україна заперечує перекидання російської військової техніки та підрозділів до свого кордону.

Про це заявили у пресслужбі Міноборони з посиланням на дані Головного управління розвідки.

Станом на 1 листопада додаткове перекидання російських військ не зафіксовано, йдеться у повідомленні.

Повідомлення про це у ЗМІ українські військові назвали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій".

У відомстві заявили, що йдеться про планове переміщення військ РФ після навчань.

Хто пише про війська?

1 листопада західні ЗМІ пишуть про підозріле переміщення російських військ біля кордону України.

Рух російських військ і озброєння поблизу українського кордону викликало занепокоєння у США та Європі, пише американська Washington Post, пригадуючи подібну ситуацію навесні цього року.

"Що роблять російські сили, які збираються біля українського кордону - незрозуміло. Останні дні соцмережами ширяться відео, на яких видно російські військові потяги та конвої, що пересувають значну кількість важкого озброєння, в тому числі танки та ракети, у південних та західних регіонах Росії", - пише газета.

"Це не виглядає як навчання. Щось відбувається. Що саме?" - цитує газета аналітика Майкла Кофмана.

За його словами, до ситуації варто поставитися серйозно, адже цього року Росія вже попереджала про "червоні лінії" щодо України, на які Москва обіцяє жорстку відповідь.

Зокрема йдеться про потенційний вступ країни в НАТО, додає Washington Post.