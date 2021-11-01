Без ковід-сертифіката - штраф. Як у Києві поліція ловить порушників на транспорті
У Києві з 1 листопада поліція перевіряє сертифікати про вакцинацію у пасажирів громадського транспорту. Проїзд без такого документу загрожує кожному штрафом від 17 тисяч гривень.
Кореспонденти BBC News Україна стали свідками того, як поліція виявляє порушників і як противники вакцинації пояснюють своє небажання виконувати вимоги.
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Київ з 1 листопада запроваджує локдаун. Які тепер обмеження
У Києві з понеділка буде локдаун. Міська влада встановила низку обмежень на цей період.
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