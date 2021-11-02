Жертвами ковіду вже стали 5 млн людей

1 година тому

Автор фото, ВВС

Понад п'ять мільйонів людей у світі померли від Covid-19 за 19 місяців з часу початку пандемії, за даними університету Джона Хопкінса.

Вакцинація дещо сповільнила смертність. Але експерти у галузі охорони здоров'я кажуть, що справжня кількість померлих від ковіду може бути набагато вищою.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, реальна глобальна кількість смертей від пандемії може у два-три рази перевищувати офіційні дані.

У США померли понад 745 тис. людей, що робить країну рекордсменом за кількістю зареєстрованих смертей.

На другому місці - Бразилія, де від ковіду померли 607 тисяч людей. Але експерти зазначають, що у цій країні реальна кількість жертв набагато вища.

У світі вже зафіксовано майже 250 мільйонів випадків захворювання. Хоча вакцини допомогли знизити рівень смертності, ВООЗ минулого тижня попередила, що пандемії ще "далеко до завершення".

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус вказав на зростання захворювання у Європі, де в країнах з низьким рівнем вакцинації спостерігається збільшення кількості нових випадків і смертей.

Минулого тижня Росія зафіксувала найбільшу кількість випадків захворювання та смертей за день з початку пандемії.

На Росію припадає 10% від останнього мільйона смертей, зафіксованих у світі.

У Болгарії та Румунії - одні з найгірших у світі показників смертності від ковіду. При цьому вони мають два найнижчі показники вакцинації в усьому Європейському Союзі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У багатьох країнах від ковіду вже щеплюють дітей

У світі зробили вже понад сім мільярдів доз вакцини, але існує величезний розрив між щепленнями у багатих та бідних країнах.

За даними Оксфордського університету, у країнах з низьким рівнем доходу були вакциновані лише 3,6% людей.

Доктор Гебреїсус зазначив, якби вакцини були розподілені справедливо, "ми б уже досягли своєї цілі у 40% вакцинованих у кожній країні".

"Пандемія зберігається значною мірою тому, що зберігається нерівний доступ до інструментів", - сказав він.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 936 238 людей. Померли 68 тис.