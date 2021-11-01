Що пообіцяв Зеленський у Глазго, ковід-патрулі у Києві і вибори мера Харкова. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Мить істини. Що пообіцяв президент України на кліматичному саміті ООН у Глазго. Лідери понад 120 держав зібралися в Шотландії на COP26 - в останній спробі врятувати планету від перегрівання.
  • У Києві почали діяти нові обмеження: без сертифікатів про вакцинацію не можна ані в транспорт, ані в громадські установи. Наші кореспонденти побували на патрулюванні.
  • Інтрига на виборах мера Харкова. Хто замінить у кріслі міського голови Геннадія Кернеса, досі невідомо.

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