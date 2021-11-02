"Ягуар" і темні окуляри. Єлизавету II помітили за кермом неподалік від замку

1 година тому

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Королева Єлизавета II виїхала з Віндзорського замку за кермом зеленого "Ягуара". Останнім часом до самопочуття королеви в Британії прикута підвищена увага, оскільки півтора тижня тому вона провела ніч у лікарні, після чого лікарі рекомендували їй відпочивати.

Єлизавета II сіла за кермо у темних окулярах та косинці - вона нерідко так одягається, коли залишає палац у своїх справах. Є версія, що вона вивозила на прогулянку своїх коргі, як неодноразово робила раніше.

Минулої п'ятниці Букінгемський палац оголосив, що лікарі рекомендували королеві займатися лише легкими справами, бажано вдома, і рекомендували проводити зустрічі лише онлайн.

Автор фото, REX/Shutterstock Підпис до фото, У цьому "Ягуарі" королева любить вивозити на прогулянку своїх коргі

З цієї причини Єлизавета II, порушуючи традицію, не потрапить на щорічний фестиваль на честь дня пам'яті полеглих, який відкриється 13 листопада в лондонському Альберт-Холлі. Однак наступного дня вона має намір взяти участь в офіційній церемонії пам'яті полеглих у Лондоні.

Також королева не відвідає великий кліматичний саміт COP26 у Глазго, натомість вона записала відеозвернення до його учасників, в якому закликала політиків проявити державну мудрість, від якої залежить майбутнє планети.

Автор фото, Max Mumby/Indigo Підпис до фото, Королева любить їздити без шофера. Влітку її бачили за кермом Range Rover

В останні тижні Єлизавета II відвідала низку заходів, зокрема відкрила Глобальний інвестиційний саміт у Віндзорському замку у жовтні.

Наступного дня представник замку оголосив, що королева відчувала себе не найкращим чином, але з небажанням дослухалася до поради медиків відпочити протягом кількох днів. Через це скасували її візит до Північної Ірландії.

Пізніше стало відомо, що королева провела ніч у лікарні.

Прем'єр Борис Джонсон, який щодня отримує аудієнцію у королеви, у суботу сказав, що вона в хорошій формі і що їй просто потрібно деякий час дотримуватися рекомендацій лікарів.