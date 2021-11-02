Не будуть вакцинуватися від ковіду 43% українців, а 57% не бояться захворіти. Опитування

15 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

В Україні 43% не планують вакцинуватися від Covid-19, такими є результати опитування Соціологічної групи Рейтинг від 21-23 жовтня.

Водночас 36% повідомили соціологам, що вже вакцинувалися однією або двома дозами.

18% заявили, що, скоріше за все, вакцинуються, 3% - не змогли визначитися.

Тих, хто не планує вакцинуватися, вже менше у порівнянні з опитуванням у липні, коли 53% опитаних заявили, що не хочуть цього.

"Відносно більше тих, хто не має бажання робити щеплення, серед молодих респондентів", - наголошують соціологи.

Людей також запитали, чи не бояться вони захворіти на коронавірус. 57% заявили, що не бояться, 41% навпаки стурбовані через таку можливість.

Водночас 77% стурбовані можливістю того, що хтось в їхній родині може захворіти на коронавірус, 23% не переймаються через це.

Також, у порівнянні з опитуваннями навесні, кількість прихильників "жорсткого карантину" дещо зменшилася. Підтримують запровадження локдауну зараз 54% (у квітні - 65%), не підтримують - 44%.

Найбільше противників локдауну серед мешканців східних регіонів, людей середнього віку та тих, хто не боїться захворіти.

Опитування було шляхом телефонного інтерв'ю серед 2 500 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах, крім анексованого Криму та непідконтрольних уряду районів Донбасу. Похибка 0,95-2%.