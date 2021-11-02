Елітна висотка розвалилась на очах. Під завалами у Нігерії може бути сотня людей

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Lasema

Щонайменше п'ятеро загиблих і десятки під завалами - така інформація надходить після обвалу 22-поверхового елітного житлового будинку у Лагосі, найбільшому місті Нігерії.

Будинок ще не зданий в експлуатацію і усі зниклі та загиблі можуть бути будівельниками.

Рятувальники і добровольці усю ніч намагалися дістатися до тих, хто міг вижити, через гори цементу і покрученого металу. Але наразі врятувати вдалося лише чотирьох.

Те, що нині є купою будівельного сміття, було частково збудованим новим житловим комплексом із люксовими апартаментами.

Що стало причиною обвалу будинку та скільки людей опинилися під завалами наразі не відомо.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Досі не ясно, скільки людей опинилися під завалами

Місцева влада розпочала розслідування причин інциденту та обіцяє оприлюднити його результати.

Будинок обвалися близько 14:45 за місцевим часом у понеділок.

Розташований у заможному районі Ікої, він був частиною елітного комплексу 360 Degrees Towers. За інформацією на сайті девелоперської компанії, там мали бути люксові апартаменти, таунхауси та пентхауси. Але після обвалу будинку ці дані стали недоступними онлайн.

Автор фото, AFP

Забудовник - Fourscore Homes Limited - має портфоліо з проєктів у Британії, США, Південній Африці та Нігерії.

41-річний будівельник, який працював на об'єкті, розповів Associated Press, що робітники чекали на приїзд екскаватора, коли будівля несподівано почала руйнуватися.

"Мені та моєму братові вдалося врятуватися, але там залишилося багато людей - більше ста", - заявив будівельник.

Ще один свідок, який працює в офісі навпроти, розповів ВВС, що він почув різкий звук, визирнув у вікно і побачив, як будівля "складається буквально поверх за поверхом".

За деякими повідомленнями, будівля, яка мала понад 20 поверхів, була на кілька поверхів вищою, ніж передбачав проєкт.

Підпис до фото, Свідок розповів ВВС, що будівля "складалася поверх за поверхом"

Це вже не перший випадок руйнування будівель у Лагосі за останні роки.

У 2019 10 людей загинули, коли в одному із бізнес-районів зруйнувалася школа.

А у 2014 будинок завалився прямо під час служби, яку провадив відомий телеєвангеліст. Тоді загинули 116 людей.

Правила забудови у Лагосі часто критикували, і нещодавно місцева влада оновила правила сертифікації забудовників.