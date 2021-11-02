Майка і шорти замість бра і бікіні - правила для гандболісток змінили

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Jozo Cabraja / kolektiff Підпис до фото, Європейська федерація гандболу казала, що шорти на норвезьких спортсменках - то порушення

Міжнародна федерація гандболу (IHF) змінила правила щодо форми спортсменок, від яких раніше вимагали вдягати бікіні для пляжного гандболу.

Запекла суперечка спалахнула у липні під час європейського чемпіонату. Тоді за порушення правила бікіні норвезьку команду, яка виступала у шортах, оштрафували на півтори тисячі доларів.

Цей штраф багато хто назвав сексистським, уболівальники почали вимагати скасувати такі вимоги до одягу спортсменок, а американська попзірка Пінк заявила, що вона пишається норвезькою командою і готова заплатити штраф за них.

Норвезька федерація гандболу заявила, що заплатить штраф, але і надалі "боротиметься за зміну правил, аби спортсменки могли грати у формі, комфортній для них".

Міністр спорту Норвегії Абід Раджа заявив, що ставлення до цього питання має змінитися, а нинішню ситуацію назвав "просто смішною".

У вересні міністри із Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції звернулися до IHF із закликом переглянути вимоги до форми "відповідно по політики гендерної рівності".

Тим часом австралійська активістка Таліта Стоун, яка живе у Норвегії, стала збирати підписи для петиції про скасування "правила бікіні".

Цими вихідними вона повідомила, що кампанія була успішною, оскільки петиція зібрала 61 тисячу підписів.

Нова збірка правил Міжнародної федерації гандболу вже не містить згадувань про бікіні.

За новими правилами гравчині пляжного гандболу мають бути вдягнені в "майки за фігурою" та "обтислі короткі штани" замість коротких майок та бікіні.

При цьому чоловіки можуть грати у "не дуже просторих" шортах, що повинні бути на 10 см вищі за коліно.

ВВС звернулася за коментарем до IHF.

Таліта Стоун заявила, що вона сподівалася, що зміна правил стане "початком кінця сексизму щодо жінок та дівчат у спорті".

Вона вважає, що жінки повинні мати "свободу брати участь у спортивних змаганнях без страху за те, що на них неправильний одяг, або сексуальні домагання".