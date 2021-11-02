Дитячі ковід-сертифікати та ПЛР-тести в Дії. Мінцифри запустили нові послуги

31 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

В Україні запускають дитячі COVID-сертифікати і сертифікати на підставі ПЛР-тестів. Про це повідомила пресслужба міністерства цифрової трансформації.

"Цього тижня було запущені два нові види СOVID-сертифікатів: дитячі та бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів. Протестувати ПЛР-тести можна з чотирьох лабораторій, які під'єднані до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), - ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб та Дніпролаб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, готується запуск цифрових COVID-сертифікатів про одужання. Найближчим часом вони також з'являться у застосунку та на порталі Дія.

У мінцифри також повідомляють про запуск пунктів технічної допомоги користувачам для отримання сертифікатів у центрах вакцинації у Києві.

Дітям від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, батьки можуть згенерувати COVID-сертифікат у застосунку Дія.

"Для цього одному з батьків потрібно зайти в Дію і додати свідоцтво про народження дитини. Перш ніж додавати сертифікат, переконайтеся, що у вас на смартфоні встановлена остання версія Дії", - радять у відомстві.

Підлітки від 14 років можуть самостійно авторизуватися в Дії за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті.

Автор фото, Михайло Федоров

31 жовтня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що розробники спростили процес отримання ковід-сертифікатів у "Дії". Для цього більше не потрібно крутити головою і дивитись у камеру, що для багатьох користувачів ставало серйозною проблемою.

Для сертифікатів більше не потрібно "підписувати обличчям" "Дію.Підпис".

"Ви заходите у додаток чи портал, натискаєте "Отримати сертифікат", і все. Сертифікат надходить", - повідомив він.

Єдине, що для цього потрібно - оновити додаток на смартфоні.

"Розкажіть, будь ласка, близьким, знайомим старшого віку, людям, які мають проблеми із зором, або всім тим, у кого виникали проблеми з підписом", - попросив Михайло Федоров.

Він додав відео про те, як саме можна замовити сертифікат у додатку "Дія" на телефоні.

На сайті Міністерства цифрової трансформації трохи більше деталей.

Там вказується, що отримати сертифікат вакцинації через застосунок "Дію" можуть лише ті, хто мають ID-картку замість старого паспорту або ж біометричний закордонний паспорт.

В іншому випадку отримувати ковід-сертифікат доведеться через портал "Дія" на сайті.