Ковід-сертифікати і локдаун: чи порушені права невакцинованих

Діана Куришко

BBC News Україна

24 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

43% людей в Україні не планують вакцинуватися від Covid-19. При цьому у більшості регіонів діє червона зона, де обмежені можливості людей, які не мають щеплення.

Людей без ковід-сертифікатів або без ПЛР-тестів не мають пускати у ТРЦ, ресторани, непродуктові магазини, громадський транспорт, спортзали, на концерти.

Всі ці заклади не можуть працювати, якщо їхні працівники невакциновані.

З 8 листопада має запрацювати наказ МОЗ, згідно з яким працівників освіти та держслужбовців відсторонятимуть від роботи без збереження зарплати, якщо у них немає щеплення.

Також люди без довідок про вакцинацію не можуть поїхати до іншої області автобусом чи потягом.

Сотні патрулів у багатьох містах України перевіряють документи про вакцинацію.

3 листопада у Києві пройшов марш антивакцинаторів, де кілька тисяч людей висловили обурення через всі ці обмеження та перевірки. Вони називали вимогу про щеплення дискримінацією і заявляли про порушення їхніх конституційних прав та свобод.

Юрист Володимир Яворський з Центру громадянських свобод коментує, чи законні заборони для невакцинованих.

Чи обов'язкова вакцинація?

За українським законодавством вакцинація на ковід є добровільною. Немає жодного юридичного документа, який казав би про обов'язковість щеплення.

Але при цьому держава встановлює для невакцинованих певні обмеження. Наприклад, якщо людина невакцинована, то обмежуються її контакти з іншими в інтересах захисту людей.

Автор фото, unian

Є право людини на здоров'я і життя, а є право не вакцинуватися. Відбувається конкуренція прав. І право на життя тут переважає. Ти маєш право не вакцинуватися, але тоді будуть обмежені твої суспільні контакти, щоб ти не створював загрози для інших.

Чи законно забороняти невакцинованим користуватися громадським транспортом?

Ці обмеження є законні і відповідають Конституції. Вони визначені постановою Кабінету міністрів. Вони є необхідними, бо обмежують контакти невакцинованих і вакцинованих, відповідно зменшують поширення хвороби.

Чи законно обмежувати невакцинованих у праві на працю?

В Україні є перелік професій, де є обов'язковий медичний огляд. Це переважно професії, пов'язані з роботою з людьми.

У ситуації, коли необхідні санепідеміологічні заходи, уряд може розширювати перелік цих професій і вимоги.

У МОЗ заявляли, що мають право формувати перелік професій з обов'язковою вакцинацією, посилаючись на статтю 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

У ньому передбачено, що працівники окремих професій, діяльність яких може призвести до поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

Автор фото, unian

Правила і заборони, які діють у червоній зоні, визначені постановою Кабміну на основі закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя".

Цей закон у певних ситуаціях надає МОЗ та Кабміну повноваження впроваджувати обмеження.

Тому право на свободу пересування, право на працю під час локдауну можуть бути тимчасово обмежені цим законом.

Якщо людина обирає не вакцинуватися - це її право, гарантоване державою.

Але тоді держава має право обмежити певні права цієї людини, наприклад, не пускати у громадські місця.

Для того, щоб обмеження прав людини вважалися правомірними, вони мають бути необхідними й законними. Необхідність зумовлена рекомендаціями ВООЗ і медичними дослідженнями, які показують, як передається цей вірус. А вірус більше передається у закритому приміщенні.

Чи є дискримінація невакцинованих?

Дискримінація - це відмінне поводження з людиною за певною ознакою й таке відмінне поводження немає об'єктивного обґрунтування.

У випадку з вакцинованими людьми є відіменне поводження, але воно об'єктивно виправдане ситуацією.

Є необхідність у такому відмінному поводженні, адже є потреба розрізняти, чи людина є вакцинована чи ні, бо це прямо пов'язано з протиепідеміологічними заходами проти смертельної хвороби. Хоча вакцинована людина теж може захворіти, однак відсоток хворих серед вакцинованих є значно нижчим і відповідно серед вакцинованих значно менше людей, що розносять хворобу.

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Тоді це не є дискримінацією відповідно до українського закону "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

Якщо люди вважають, що їхні права порушені, вони мають оскаржувати постанову уряду у суді. На сьогодні мені не відомо про жодне оскарження карантинних обмежень у судах.

Якщо ви не оскаржуєте це в суді, значить ви з цим погоджуєтесь.

Коли й де можуть перевіряти сертифікати?

Поліція не може перевіряти ковід-сертифікати на вулицях, хоча постанова Кабміну дала їм таке право. Це суперечить закону про національну поліцію, що визначає її повноваження.

Для перевірки документів на вулиці мають бути підстави.

Згідно з законом "Про Національну поліцію" документи можуть перевіряти виключно при підозрі у вчиненні правопорушення.

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На сьогодні немає заборони на перебування без ковідного сертифіката на вулиці, у відкритому просторі, не в громадському місці. Такі перевірки можливі у ТРЦ, магазини, у громадському транспорті.

У приміщеннях ковід-сертифікати мають перевіряти, бо є рекомендація ВООЗ, є наукові дослідження, які доводять, що вірус швидше поширюється у закритих приміщеннях. Відповідно там потрібні додаткові заходи безпеки.

Обмеження при карантині мають бути необхідними. Минулого року уряд заборонив прогулянки у парку, це було неправомірним обмеженням.

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Що не так?

Є люди, які мають протипоказання для вакцинації, є люди, які перехворіли на ковід. Вони не можуть отримати щеплення прямо зараз і не мають ковід-сертифікатів. А постанова уряду вже зараз вимагає від них цих документів.

Держава повинна мати чіткий перелік протипоказань, коли щеплення не роблять. Такі люди мають отримати відповідну довідку лікаря.

В Україні щодо цього відпрацьовані не всі процедури. Документів щодо таких протипоказань досі немає. І лише нещодавно у Дії анонсували запуск документів про те, що людина перехворіла на ковід.

Держава має зробити так, щоб ті, хто не може вакцинуватися, не були обмежені у свої правах.