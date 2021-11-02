Вибори мера Харкова: ОПОРА заявила про погрози через можливі фальсифікації

1 година тому

Автор фото, unian

Громадянська мережа ОПОРА заявляє, що представники цієї організації у Харкові отримують погрози через виявлену спостерігачами інформацію про ймовірні фальсифікації на виборах мера міста.

Про це у Facebook написала голова правління мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, на спостерігачів від ОПОРИ на виборах зараз чинять тиск. Бо в організації заявили про факти можливої фальсифікації голосів на користь визнаного переможцем Ігоря Терехова.

В офіс ОПОРИ з погрозами телефонували з дільничних виборчих комісій, де виявили невідповідності у протоколах, стверджує Айвазовська.

У штабі Ігоря Терехова вже заперечили закиди у фальсифікаціях.

Вкрали голоси?

В ОПОРІ заявили, що виявили сфальшовані протоколи підрахунку голосів на дев'яти дільницях у Новобаварському районі міста Харкова.

Про це стало відомо після аналізу протоколів дільничних виборчих комісій, які були в розпорядженні ОПОРИ, та кінцевих протоколів територіальних комісій.

Представники ОПОРИ були спостерігачами на 19 дільницях у Новобаварському районі і отримали протоколи підрахунку голосів.

Після порівняння цих протоколів із протоколом територіальних виборчих комісій виявилося, що на 9 дільницях були сфальшовані результати на користь кандидата Ігоря Терехова.

Автор фото, unian

Порушення виявили на дільницях №631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200.

У результаті кількість голосів у кандидатів Костянтина Немічева та Олександра Скорика зменшилися на 160 та 237, а у Терехова збільшилися на 397 голосів, стверджують спостерігачі.

Раніше спостерігачі ОПОРИ заявили про фальсифікації голосів на виборчій дільниці №631675, яка розташована на пр. Лиманському 1 в Основ'янському районі міста Харкова.

"В Харкові відбувається брифінг, на якому представники кандидата Ігоря Терехова повідомляють, що ми виклали протоколи з дільниць, де нас не було", - написала пані Айвазовська.

Вона наполягає, що спостерігачі працювали і отримали протоколи.

"Будемо відео публікувати чи може розбиратись в рамках закону та без емоцій?", - написала пані Айвазовська.

У Терехова заперечують

У штабі Ігоря Терехова заперечили інформацію про фальифікації голосів.

Вікторія Китайгородська, керівник міської організації Блок Кернеса — Успішний Харків, від якої балотувався Терехов, звинуватила громадянську мережу ОПОРА у упередженості.

"У день виборів ОПОРА приділяла особливу увагу саме нашому кандидату Ігорю Терехову, проте абсолютно не звертала уваги на те, що в день виборів Михайло Добкін розміщував у своїх соціальних мережах", - стверджує Китайгородська.

Хто переміг?

Вибори мера Харкова пройшли минулої неділі.

За даними міської виборчої комісії, переміг Ігор Терехов. Він 10 місяців виконував обов'язки міського голови після смерті попередника - Геннадія Кернеса.

Терехов переміг вже у першому турі з мінімальним для цього результатом 50,66%.

Якби Терехов набрав трохи менше голосів і не дотягнув би до 50%, то у Харкові мав би пройти другий тур.

На другому місці на виборах мера Харкова опинився Михайло Добкін з 28,4% голосів.

Він вже пообіцяв оскаржити результат у суді.