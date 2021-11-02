У Верховну Раду пускатимуть лише вакцинованих депутатів. "Як у кіно і ресторан"

42 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

З 15 листопада у приміщення Верховної Ради пускатимуть лише вакцинованих депутатів.

Парламент підтримав постанову № 6154 про заборону допуску до парламенту невакцинованих людей.

За таке рішення проголосували 279 депутатів.

На час карантину відвідування парламенту дозволено за наявності:

сертифікату вакцинації (щеплення однією чи кількома дозами);

негативного ПЛР-тесту (терміном до 72 годин) або антиген тесту (до 48 годин);

довідки про одужання від "ковіду" (довідка надається терміном на 6 місяців з одужання).

Невакциновані депутати будуть здавати тест на Covid-19 раз у три дні за власні кошти. Про це повідомив голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Дві лабораторії працюватимуть прямо перед входом до Ради. Пан Радуцький заявив, що не вважає це приниженням.

"У Верховній Раді працюють сотні людей, і це нічим не відрізняється від кінотеатру, школи чи ресторану за кількістю. Правила мають бути рівними для всіх! Бо це - справедливо", - заявила депутатка від фракції "Голос" Ольга Стефанишина.

Депутатам раніше дорікали за відмову від масок у приміщеннях ВР і недотримання дистанції.

В Україні вакцинація обов'язкова для освітян та чиновників органів влади.

У червоних зонах у громадські місця - ТРЦ, непродуктові магазини, ресторани, спортзали пускають лише вакцинованих людей або за ПЛР-тестами.

В Україні від ковіду померли понад 68 тисяч людей. За минулу добу до лікарень потрапили понад 3 тисячі. Більшість пацієнтів ковідних лікарень - невакциновані.