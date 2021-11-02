Колишніх босів ФІФА та УЄФА Блаттера та Платіні звинуватили у шахрайстві

1 година тому

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Прокуратура Швейцарії у вівторок висунула звинувачення колишнім керівникам світового та європейського футболу Зеппу Блаттеру та Мішелю Платіні у шахрайстві.

Крім шахрайства, швейцарці розслідують і ймовірну корупцію у ФІФА та УЄФА при виборі Катару як країни-господаря чемпіонату світу з футболу в той час, коли Блаттер та Платіні очолювали ці організації.

Але це конкретне звинувачення стосується іншого епізоду.

Швейцарська прокуратура оголосила, що йдеться про виплату Мішелю Платіні двох мільйонів швейцарських франків (2,19 млн доларів США), про яку Зепп Блаттер розпорядився у 2011 році.

На думку прокуратури, платіж "завдав шкоди активам ФІФА і спричинив незаконне збагачення Платіні".

Тепер колишній президент ФІФА Зепп Блаттер та колишній президент УЄФА й суперзірка футболу 1980-х Мішель Платіні чекають на суд. Це станеться найближчим часом.

Блаттер та Платіні наполягають, що виплата була цілком законною. Йдеться про збільшення зарплати, яку Платіні запросив заднім числом за ті роки, що він працював радником Блаттера у ФІФА, з 1998 по 2002 роки.

Обидва кажуть, що домовилися про цю надбавку, ще коли Платіні був радником.

Проте прокурори зазначають, що Платіні попросив заплатити йому через вісім років після того, як закінчив працювати радником.

У прокуратурі бачать цю виплату в іншому світлі: у 2011 році Зепп Блаттер мав переобиратися на посаду президента ФІФА, а Платіні, ймовірно, міг вплинути на те, як голосуватимуть делегати від Європи.

Блаттер чекає на суд

Розслідування у цій справі розпочалося у 2015 році, і тоді ж Блаттер та Платіні були відлучені від футболу. Обидва заперечували це рішення у судах, але скрізь програли.

До 2015 року 85-річний Зепп Блаттер керував ФІФА вже 17 років, а Мішель Платіні, якому зараз 66 років, тоді збирався стати його наступником.

У вівторок адвокат Платіні Домінік Неллен заявив BBC, що його клієнт "категорично відкидає хибні звинувачення".

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"У матеріалах справи є достатньо свідчень свідків і документів, які доводять невинуватість мого клієнта, - сказав Неллен - Я на 100% впевнений, що ми зможемо довести невинуватість мого клієнта в суді".

Блаттер також зробив заяву з приводу нових звинувачень і зазначив, що з нетерпінням чекає на суд, який, як він сподівається, "покладе край цій історії".

Колишній голова ФІФА пояснив, що виплату зробили на основі усних домовленостей, а затримка пов'язана з тим, що світова футбольна федерація не змогла перерахувати йому всю суму.

За твердженням Блаттера, премію Платіні схвалили всі відповідальні органи ФІФА, і одержувач сплатив з неї всі податки у Швейцарії.

Наприкінці 2010 року у ФІФА пройшло голосування щодо країни-господарки чемпіонатів світу 2018 та 2022 років. Чемпіонат-2018 здобула Росія, а чемпіонат-2022 - Катар.

Це останнє рішення - віддати чемпіонат маленькій, нефутбольній та дуже спекотній країні - є предметом окремого розслідування швейцарської прокуратури, і у цьому розслідуванні теж фігурують і Блаттер, і Платіні.