Російські війська біля кордонів України і вакцинація в Моршині. Теленовини ВВС
У випуску 2 листопада:
- США і Європейський Союз пильно стежать за пересуваннями російських військ поблизу України. Влада в Києві не помічає нарощування військової присутності біля українських кордонів, а речники Кремля називають це дезінформацією. Чи є загроза ескалації конфлікту взимку? Аналіз військового експерта з Британії.
- Про що домовилися в Глазго лідери держав світу на СОР26? Саміт лідерів завершився, конференція сторін триває.
- Вакцинація в Моршині - репортаж із міста, яке має найкращу в Україні статистику боротьби з коронавірусом.
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