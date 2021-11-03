"Акція прямої дії". Противники вакцинації перекрили вулиці у центрі Києва

49 хвилин(и) тому

У Києві розпочався марш противників вакцинації та карантинних обмежень. Учасники називають це акцією за права людей.

Наразі біля Верховної Ради зібралися близько тисячі людей, деякі з них із дітьми, повідомляє кореспондентка ВВС News Україна.

Головний мітинг має розпочатися об 11:00, а нині учасники ходять центральними вулицями.

"Це акція прямої дії, ми не стоїмо, ходимо вулицями, дорогами і демонструємо свій протест", - лунають заклики з мікрофона.

Учасники акції неохоче спілкуються з журналістами і звинувачують їх у "продажності".

Кореспондентка ВВС News Україна, наприклад, почула агресивне питання "чому ви в намордниках (масках)?"

Але були і чемні прохання зняти маски.

"В інших місцях вас просять це одіть, а я вас прошу це знять", - говорить про маску кореспондентки ВВС мітингувальник.

Час від часу виникають конфлікти між водіями і протестувальниками, які перекрили вулицю Грушевського у кількох місцях.

Кілька разів майже дійшло до бійки. А кореспондент ВВС була свідком того, як водій кричав, що теж проти вакцин, але учасники акції не дали йому проїхати.

Тим часом в центрі Києва, за даними Google, значні затори.

Автор фото, Google

Акція відбувається у день, коли в Україні рекордна кількість госпіталізованих - 5935 осіб. А кількість померлих є близькою до рекордного показника - 720 летальних випадків (25 жовтня було 734 померлих).

У Києві ж одразу два сумних максимуми - госпіталізованих (2024 людей) і померлих. (69 людей).

Загалом в Україні від початку пандемії померли від ковіду 73 тисячі людей (дані університету Джонса Гопкінса), і деякі фахівці вважають, що реальна кількість смертей - іще вища.

В останній тиждень в країні фіксували в середньому понад 500 смертей за день.

Вакцинація, за даними науковців, дає високий рівень захисту від госпіталізації та смерті. Але, як показало нещодавнє дослідження, 43% українців не планують щепитися.