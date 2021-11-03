Масові відставки в уряді: кого звільнили і хто буде замість них

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Верховна Рада проголосувала за звільнення п'яти міністрів - оборони, з реінтеграції тимчасово окупованих територій, економіки, з питань стратегічних галузей, а також захисту довкілля та природних ресурсів.

Очікується, що парламент призначить їм заміну вже у четвер, а Олексій Резніков - вже без 5 хвилин міністр оборони.

Опозиція вимагала звіту від міністрів, яких звільняють, а також просила парламентську більшість повідомити, за що вона звільняє міністрів, яких сама ж і призначала.

Міністри не звітували про свою роботу. А у Олексія Любченка, як заявили правоохоронці, навіть тривали обшуки у межах справи щодо податкових порушень.

Депутати голосували за відсутності міністрів у сесійній залі. Спікер Руслан Стефанчук повідомив, що всі кандидати на звільнення знають про голосування в Раді, але він "не може приводити міністрів за руку".

Пішли самі

Напередодні розгляду кадрових питань в парламенті міністр оборони Таран, міністр ТОТ і віцепрем'єр Резніков, міністр економіки та перший віцепрем'єр Любченко (якого призначили навесні), міністр стратегічних галузей і віцепрем'єр Уруський та міністр довкілля Абрамовський самостійно подали у відставку.

Відомо, що президент був незадоволений роботою міністрів оборони та екології, останнього він показово не взяв на екологічний саміт в Глазго.

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Утім, деякі зі звільнених міністрів можуть повернутися в уряд вже незабаром. Зокрема, Олексія Резнікова, який очолював міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій, можуть призначити міністром оборони. Це може статися вже на наступному засіданні Ради у четвер, 4 листопада.

На його посаду може прийти депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також заявляв, що на посаду міністра стратегічної промисловості замість Олега Уруського планують призначити голову митної служби Павла Рябікіна.

На посаду міністра довкілля Романа Абрамовського розглядають кандидатуру його першого заступника Руслана Стрілеця.

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А на посаду міністра економіки "Слуга народу" запропонує заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко.