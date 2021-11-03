В Австралії кілька тижнів шукали 4-річну дівчинку. Знайшли у домі незнайомця

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Wa POLICE Підпис до фото, Поліція оприлюднила фото Клео після звільнення

Чотирирічну дівчинку, яка зникла безвісти 18 днів тому у віддаленій частині Західної Австралії, знайшли живою у замкненому будинку.

Клео Сміт зникла з намету в кемпінгу поблизу міста Карнарвон 16 жовтня. Після цього оголосили масовий пошук.

Зараз поліція затримала і допитує 36-річного чолова.

Поліція зламала двері у будинку в Карнарвоні у середу вранці. "В одній з кімнат вони знайшли маленьку Клео", - сказав заступник комісара поліції Західної Австралії Кол Бланш.

"Один з офіцерів підняв її на руки і запитав: "Як тебе звати?" Вона відповіла: "Мене звати Клео".

Дівчинку повернули батькам, які відчайдушно шукали Клео.

На кадрах порятунку Клео видно, що вона усміхається і, за словами комісара Кріса Доусона, "почувається настільки добре, наскільки можливо за даних обставин. Він додав, що дівчинці надають медичну допомогу.

Автор фото, WESTERN AUSTRALIA POLICE Підпис до фото, Поліцейські виносять Клео з дому, де її знайшли

Влада стверджує, що затриманий не має зв'язків із родиною Смітів.

Жодних звинувачень наразі не висунули.

Будинок, де знайшли Клео, - приблизно за шість хвилин їзди від дому її батьків у Карнарвоні, де проживає близько 5000 людей.

"Знайти маленьку дівчинку - вразливу дівчинку - через 18 днів. Ви розумієте, що люди, звичайно, думають найгірше, але важливо, що ми ніколи не втрачали надію", - додав комісар Доусон.

Що наразі відомо?

Клео зникла вночі 16 жовтня - це була перша ніч відпочинку родини в кемпінгу Quobba Blowholes.

Це віддалена місцина за 900 км на північ від Перта на Кораловому узбережжі штату, відомому своїми вітряними океанськими пейзажами, морськими печерами та лагунами.

Клео спала на надувному матраці біля ліжечка своєї молодшої сестри. Коли її мати, яка спала в іншій кімнаті намету, встала вранці, Клео не було, а двері намету були відчинені.

У поліції зазначили, що це викликало побоювання щодо викрадення. Матір дівчинки була непохитна, що Клео не могла вийти з намету сама.

Зі столиці штату, міста Перт, відправили ​​оперативну групу зі 100 офіцерів, які приєдналися до масових повітряних, наземних і морських пошуків. Для прочісування малонаселених територій використовували літаки-розвідники.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Матір Клео Еллі Сміт благала про допомогу у пошуках доньки

Влада запропонувала винагороду в мільйон австралійських доларів (750 000 доларів США) за інформацію про Клео.

Випадок привернув міжнародну увагу, і з'явилися повідомлення, що після того, як була запропонована грошова винагорода, до регіону рушили "мисливці за головами".

Заступник комісара Бланш сказав, що вони вивчили безліч інформації, шукаючи "голку в копиці сіна".

"Вчора пізно ввечері вони знайшли ту голку, яка привела їх за цією адресою, і врятували Клео", - сказав він Network Seven.

У поліції розповіли, що йдеться про якусь інформацію про автомобіль, але не повідомили деталей.

ABC News повідомив, що чоловіка, який жив у будинку, нещодавно помітив сусідка, коли він купував підгузки.

"Ми не зрозуміли, для кого... він їх купував", - цитує ABC News сусіда.

Новину про те, що Клео знайшли, місцева громада зустріла з величезним полегшенням.

"Протягом 18 днів нас сповнювали тривога та занепокоєння", - сказав керівник Карнарвона Едді Сміт австралійському радіо 2GB.

Заступник комісара Бланш у коментарі радіо додав, що "було неймовірно бачити, як досвідчені детективи плачуть від полегшення".

За словами поліції, вони не очікують, що хтось розраховуватиме на винагороду.