Бразилець стрибнув у воду, рятуючись від бджіл. Його з'їли піраньї

23 хвилин(и) тому

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30-річний чоловік в бразильському штаті Мінас-Жерайс стрибнув в озеро, аби врятуватися від бджолиного рою. Його з'їли піраньї.

Інцидент стався на озері неподалік від ферми в муніципалітеті Бразиландія ді Мінас на південному сході країни.

Троє друзів ловили в озері рибу, коли раптом з'явився рій бджіл. Чоловіки злякалися і стрибнули в озеро, щоб урятуватися.

Двоє з них без проблем випливли, а третій почав тонути. На жаль, друзі не змогли йому допомогти.

Вони повідомили про те, що сталося, пожежникам, які незабаром знайшли тіло за чотири метри від берега. Перш ніж витягти його, вони запитали місцевих, чи є в озері хижі риби, і виявилося, що там багато піраній.

Після того, як тіло витягли з озера, виявилося, що риби його сильно пошкодили - піраньї з'їли праву частину обличчя та м'ясо з інших частин тіла.

Розслідування має встановити, від чого саме помер чоловік - від укусів піраній чи утоплення. Тіло повернули родичам.

Піранья - невелика риба-хижак з великим ротом і безліччю зубів. Її нижня щелепа трохи висунута вперед, зуби загнуті назад. Як правило, ці риби пересуваються великими зграями.

Вони поширені переважно у Південній Америці, проте в 2009 році тушку піраньї виявили в річці Девон на південному заході Англії.

Напади піраній на людину зі смертельним результатом - велика рідкість, але вони все ж таки трапляються.

У 2015 році ці риби, ймовірно, загризли шестирічну дівчинку в Бразилії. 2013 року риби масово атакували аргентинців, які купалися, відкусили їм фаланги пальців.