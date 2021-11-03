У Росії знову розбився літак. Серед загиблих двоє українців

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ілюстративне фото літака АН-12

Транспортний літак Ан-12, який виконував рейс з Якутська до Іркутська, впав під час заходу на посадку. За попередніми даними, загинули усі семеро людей, які перебували на борту, зокрема і двоє українців.

Інформацію про наявність на борту українців підтвердило МЗС України.

"За попередньою інформацією, в складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, були двоє українців. Консульство в Новосибірську встановило зв'язок із МНС РФ, очікує результатів ідентифікації жертв", - написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

Літак належав білоруській авіакомпанії.

За цей рік це вже восьма авіакатастрофа в Росії, в якій загинули п'ять і більше людей. Якщо ж враховувати всі серйозні авіаційні аварії, зокрема за участю військових та легкомоторних літаків і вертольотів, то за цей рік в Росії їх було 41, з них 23 закінчилися загибеллю людей.

За даними МНС Росії, літак Ан-12 зник з радарів о 14:45 за московським часом (15:45 за київським). Як повідомили у Росавіації, зв'язок з Ан-12 втратили після того, як його екіпаж доповів про необхідність піти на друге коло.

Палаючі уламки виявили за 7 км від Іркутська в районі села Пивоваріха. На борту літака, за інформацією МНС, перебувало семеро людей.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Уламки літака знайшли у лісі поблизу Іркутська

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв, який перебуває на місці катастрофи, заявив, що під час катастрофи Ан-12 ніхто не вижив. "Усі загинули. Фрагменти тіл є. За деякими даними, [загинули] від п'яти до семи осіб", - сказав він, повідомляє ТАСС.

Як повідомив представник екстрених служб, на місці аварії рятувальники виявили останки семи загиблих.

"Виявили тіла шести та фрагменти сьомого загиблого в катастрофі", - сказав співрозмовник агентства.

За інформацією Росавіації, літак належав білоруській авіакомпанії "Гродно" та доставляв харчі на Чукотку.

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Міністерство транспорту Білорусі повідомило, що до екіпажу літака, який розбився, входили семеро людей: двоє громадян Росії, двоє - України і троє - Білорусі.

"Командир мав загальний наліт понад 12 тисяч годин, у тому числі на типі Ан-12 понад 7 тисяч. На борту повітряного судна вантаж був відсутній", - повідомили у мінтрансі Білорусі. Міждержавний авіаційний комітет створить комісію з розслідування аварії, додали у відомстві.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху).

Обидві "чорні скриньки" вже виявили, їх оглядають слідчі.