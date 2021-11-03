Права антивакцинаторів, щеплення дітей від ковіду, вулкан на Канарах. Теленовини ВВС
У випуску:
- В Україні рекордна кількість госпіталізованих через коронавірус. У Києві - протест антивакцинаторів.
- США затвердили щеплення від ковіду для дітей від п'яти років вакциною Pfizer/BioNTech. Що думають про це батьки?
- Напад на найбільший військовий шпиталь в Афганістані: 25 людей загинули, десятки поранених.
- Життя на вулкані. Як виживають острів'яни Ла-Пальми, яким нікуди втекти від розпеченої лави.
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