Права антивакцинаторів, щеплення дітей від ковіду, вулкан на Канарах. Теленовини ВВС

У випуску:

  • В Україні рекордна кількість госпіталізованих через коронавірус. У Києві - протест антивакцинаторів.
  • США затвердили щеплення від ковіду для дітей від п'яти років вакциною Pfizer/BioNTech. Що думають про це батьки?
  • Напад на найбільший військовий шпиталь в Афганістані: 25 людей загинули, десятки поранених.
  • Життя на вулкані. Як виживають острів'яни Ла-Пальми, яким нікуди втекти від розпеченої лави.

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