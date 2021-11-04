СOP26. Україна пообіцяла відмовитись від вугілля на фоні дефіциту і кризи в енергетиці

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У 2019 на вугіллі виробляли 37% електрики у світі

Понад 40 країн та півтори сотні організацій, серед яких Україна, пообіцяли відмовитися від використання вугілля. Про це повідомляє британський уряд, господар кліматичного саміту у Глазго СОР26.

За повідомленням, серед цих країн є такі великі споживачі вугілля, як Польща та Канада. Проте найбільші гравці вугільного ринку - Китай, Індія, Австралія та США - не пристали до угоди.

Україна серед тих, хто погодився покінчити з вугіллям. Це сталося тоді, як напередодні зими саме брак вугілля на теплових електростанціях поставив країну на межу віялових відключень світла.

Українські ТЕС, що працюють переважно на вугіллі, виробляють понад третину електрики в країні. На відміну від атомних станцій, які забезпечують понад половину генерації електрики в країні, вони дозволяють балансувати енергетичну систему у періоди пікового навантаження.

Проте перед початком опалювального сезону вугілля запасли лише чверть від потреби.

Вугілля вважають найбільшим джерелом шкідливих викидів, що зумовлюють глобальне потепління та зміни клімату.

Ті, хто підписали угоду, зобов'язуються припинити усі інвестиції у будівництво нових генеруючих потужностей, що працюють на вугіллі - як у себе вдома, так і за кордоном.

Вони також погодилися вивести з експлуатації вже існуючі потужності, що працюють на вугіллі. Багатші країни мають зробити це до 2030, а бідніші - до 2040 року.

"Кінець вугілля вже видно", - заявив міністр економіки та енергетики Британії Квасі Квартенг.

"Світ рухається у правильному напрямку, він готовий попрощатися із вугіллям та привітати переваги майбутнього для довкілля та економіки, основаного на чистій енергії", - каже британський урядовець.

Проте міністр економіки "тіньового кабінету" Ед Мілібенд вказав на "кричущу проблему" через відмову приєднатися до угоди таких країн, як Китай, що є найбільшим споживачем вугілля у світі.

Він також зауважив, що на конференції нічого не чути про відмову від нафти та газу.

"Ця угода є дуже далекою від обіцянок взагалі відмовитися від використання викопного палива впродовж цього десятиріччя", - заявив голова делегації Greenpeace Хуан Пабло Осорніо.

"Попри чудові заголовки, те, що надруковано маленьким шрифтом, безперечно відкриває багато шпаринок, що дозволять кожній країні обирати термін, у який вони дійсно відмовляться від вугілля".

Хоча впродовж останніх років використання вугілля зменшується, у допандемічному 2019 на вугіллі виробили 37% усієї електроенергії в світі.