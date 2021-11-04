Букерівську премію дали за роман про стосунки білої родини із чорношкірою служницею

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Деймон Гелгут отримав "букера" з третьої спроби

Деймон Гелгут отримав "букера" за роман-сагу "Обіцянка" про стосунки білої родини фермерів із їхньою чорношкірою служницею під час апартеїду та після.

"Я дійсно, по-справжньому, смиренно вдячний", - сказав він, отримуючи головну премію англомовної літератури на церемонії у Радіотеатрі ВВС в Лондоні.

Письменнику і драматургу Деймону Гелгуту через тиждень виповниться 58 років. У короткий список Букерівської премії він потрапив вже втретє. Перші два рази були у 2003 та 2010 роках.

Престижне звання лауреата Букерівської премії та 50 тисяч фунтів (майже 2 млн гривень) Гелгут отримав за роман "Обіцянка" (The Promise), дія якого розгортається впродовж 40 років.

Головна сюжетна лінія в ньому - це обіцянка старої хазяйки ферми під Преторією подарувати служниці будинок, в якому вона живе. Цю обіцянку наступні покоління білих фермерів ніяк не можуть виконати.

"Це захоплююча сага про занепад та падіння білої південноафриканської родини. Вона сповнена різними подіями - секс, наркотики, стрілянина. В ній є драматизм, конфлікт та смерть. Але є й неочікувано багато комічного. Я сміялася", - розповідає оглядачка ВВС Ребекка Джонс.

"З іншого боку, крізь призму історії однієї родини "Обіцянка" показує історію всієї Південної Африки та її важкого переходу від апартеїду до багаторасової демократії. Так що це багатошарова книга. Але й компактна: менше 300 сторінок", - додає оглядачка.