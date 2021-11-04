Масові призначення в уряді: хто і замість кого прийшов у владу
Верховна Рада проголосувала за призначення одразу чотирьох міністрів - оборони, з реінтеграції тимчасово окупованих територій, економіки та з питань стратегічних галузей.
Напередодні депутати звільнили попередніх міністрів. Перед цим усі вони написали заяву про відставку за власним бажанням.
Як і очікувалося, один зі звільнених міністрів Олексій Резніков вже повернувся в уряд на посаду міністра оборони.
Олексій Резніков став третім керівником оборонного відомства за президентства Володимира Зеленського. Окрім строкової служби у повітряно-десантних військах він ніколи не був пов'язаний з армією чи силовими структурами.
Значна частина його кар'єри до роботи в Кабміні - це адвокатська діяльність. Він народився у Львові і закінчив Львівський національний університет ім.Франка за спеціальністю "правознавство".
За часів адвокатської діяльності вів кілька гучних справ - третій тур президентських виборів у 2004 і захист Віктора Ющенка, захист Віктора Пінчука та Ріната Ахметова у справі приватизації "Криворіжсталі".
Багато років працював у київській владі з Віталієм Кличком.
На його колишню посаду - віцепрем'єра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій - прийшла депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук. Вона, як і її попередник на цій посаді, зі Львівщини.
Народжена у Раві-Руській, у 2010-2015 Ірина Верещук була мером цього міста.
Має дуже різнобічну освіту - від спеціальності "міжнародна інформація" Військового інституту при Львівській політехніці, правничого факультету Львівського університету імені Івана Франка до Львівського регіонального інституту державного управління, а також захистила дипломну роботу в Центрі Східноєвропейських студій Варшавського університету.
У 2020 Ірина Верещук балотувалася у мери Києва, але посіла лише п'яте місце, набравши трохи більше 5% голосів.
На посаду міністра стратегічної промисловості замість Олега Уруського призначили голову митної служби Павла Рябікіна.
Як і новий міністр оборони, він має правничу освіту і є юристом-міжнародником з дипломом та аспірантурою Київського університету імені Тараса Шевченка, а стажування проходив в університетах Ляйпцига та Кіля.
У 2005-2006 за часів президента Ющенка Павло Рябікін вже працював в уряді Юрія Єханурова на посаді заступника міністра транспорту та зв'язку. Потім був послом в Данії.
Він також встиг попрацювати і в КМДА з Віталієм Кличком - у 2014-2015 роках. А перед цим був членом парламенту від фракції Кличка "УДАР".
Далі був гендиректором аеропорту "Бориспіль", а на посаду голови Митної служби його призначили менше року тому - у листопаді 2020.
Показово, що за місяць до призначення на митницю він балотувався у Київраду від партії мера Віталія Кличка "УДАР".
На посаду міністра економіки та цілого першого віцепрем'єр-міністра фракція "Слуга народу" запропонувала заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко. Вона замінила Олексія Любченка, у якого у день звільнення були обшуки у справі щодо зловживання податками.
Зараз вона прийшла в уряд з офісу президента, але у 2019-2020 вже працювала в Кабміні на посаді заступниці міністра економіки - і в уряді Олексія Гончарука, і в уряді Дениса Шмигаля.
Народжена у Чернігові Юлія Свириденко у 2018 виконувала обов'язки голови Чернігівської ОДА.
Освіту нова міністерка економіки здобула у Київському торгово-економічному університеті.
Таким чином, жінок в уряді Дениса Шмигаля суттєво побільшало і тепер їх буде п'ятеро.
Раніше в уряді Шмигаля із 18 членів кабінету міністрів було три жінки - віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр соціальної політики Марина Лазебна та міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
У кріслі звільненого міністра екології Романа Абрамовського як виконуючий обов'язки поки що працюватиме його перший заступник Руслан Стрілець.
Він має дипломи про вищу освіту за чотирма спеціальностями: "Міжнародна економіка", "Правознавство", "Екологія та охорона навколишнього середовища" та "Публічне управління та адміністрування".
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