Брітні Спірс звинуватила у своїх поневіряннях матір. "Вона зруйнувала моє життя"

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Брітні Спірс зі своєю матір'ю Лінн у 2002 році

Американська співачка Брітні Спірс написала у себе в соцмережах, що ідея опіки над нею початково належала її матері, а не батьку. Згодом співачка видалила цей допис.

З 2008 року особисте життя та фінансові справи Брітні переважно контролював її батько Джеймі, саме його вважали головним ініціатором встановлення опіки. Проте в інстаграм-дописі 39-річна співачка заявила, що ідея звернутися до суду надходила від її матері Лін.

"Люди не усвідомлюють одну річ - ідею йому надала моя мама, - сказала Спірс. - Я ніколи не поверну собі втрачені роки… Вона таємно зруйнувала моє життя".

"Ти чудово знаєш, що це була ти. Мій батько недостатньо розумний, щоб навіть замислитися над опікою. Але сьогодні я посміхаюся, знаючи, що переді мною відкривається нове життя", - підсумувала співачка.

Мати Брітні Спірс не відповіла на прохання прокоментувати цю заяву - як і її колишній бізнес-менеджер Лу Тейлор, якого вона вважає ще одним ініціатором встановлення опіки.

За кілька годин до появи допису стало відомо, що батько Брітні, Джеймі Спірс, попросив суд негайно припинити опіку над життям доньки.

У документах, складених його юристом, йдеться: "Нещодавні свідчення Брітні та її прохання повернути контроль над своїми фінансами і особистими справами чітко свідчать про те, що продовження опіки суперечить її бажанням. Джеймі не бачить жодних причин для того, щоб опіка продовжувалася".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Брітні з батьком Джеймі у 2006 році

У червні Брітні Спірс виступила у суді особисто. Вона жорстко розкритикувала опікунів і владу штату Каліфорнія, яка багато років ставала на їхній бік. Брітні тоді заявила, що батько змушував її вживати сильні одурманювальні препарати, змушував виступати з концертами проти її волі, а також змусив встановити внутрішньоматкову спіраль, щоб вона не змогла завагітніти.

Однак в останній заяві адвокат Джеймі Спірса вказує: "Правда в тому, що 13 років тому опіка була необхідна, аби захистити Брітні у всіх сенсах цього слова. Її життя було у повному хаосі, а сама вона перебувала у біді фізично, емоційно й фінансово".

"Завдяки опікунству Брітні змогла повернутися на шлях до стабільності у всіх цих сферах життя. Завдання було успішно виконане, і тепер настав час для Брітні знову взяти своє життя під контроль", - йдеться у заяві від імені Джеймі Спірса.

За словами його юристів, у запиті Спірса немає підступу, і приховувати йому нічого.

Що таке опіка

У 2008 році суд надав батьку Брітні Спірс повноваження її опікуна після низки публічних скандальних інцидентів, пов'язаних з психічним здоров'ям співачки.

Однак з точки зору права випадок Брітні Спірс - доволі незвичайний. Зазвичай опікунство над дорослими людьми встановлюють, якщо вони не здатні приймати самостійні рішення через важкі психічні захворювання, наприклад деменцію. Про подібні діагнози співачки публічно не повідомляли.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Брітні Спірс у 2018 році

Останні 13 років опікуни співачки розпоряджалися її майном, кар'єрою та фінансами, а також контролювали її особисте життя. Зокрема, опікун міг обмежити коло людей, з якими вона спілкувалася, а також обговорювати її стан та курс лікування з медиками.

У випадку зі Спірс угоду про опіку поділили на дві частини - особисте опікунство та управління статками співачки, обсяг яких у березні оцінювали приблизно у 60 млн доларів.

Спочатку Джеймі Спірс виконував функції і приватного, і бізнес-опікуна Брітні, але у 2019 році він відмовився від особистого опікунства через проблеми зі здоров'ям. Того ж року суд додав до опікунів співачки фонд Bessemer Trust, а її особистим опікуном стала персональний менеджер співачки Джоді Монтгомері.

У серпні 2020 року Брітні розпочала боротьбу за усунення свого батька від опіки, яка у червні 2021-го вилилася у вибухову промову співачки у суді.

Після цього суд тимчасово усунув від контролю над фінансами співачки Джеймі Спірса. Брітні вперше за довгі роки змогла сама обрати свого представника у цій сфері.

Що далі

Тепер суд має ухвалити головне рішення у справі - чи задовольняти прохання Брітні Спірс про повне скасування опіки і визнання її повністю дієздатною людиною. Наступні слухання щодо цього питання призначені на 12 листопада.

Але навіть якщо суд стане на бік співачки, судові розгляди навряд чи закінчаться.

Адвокат Брітні Спірс Метью Розенгарт у вересні звинуватив її батька у фінансових махінаціях, конфлікті інтересів та розтраті статків доньки, пообіцявши детально вивчити всі документи у справі.

Цього тижня Розенгарт також заявив, що Спірс ухиляється від відповідей на запитання щодо ймовірного відеоспостереження за співачкою у неї вдома. Адвокат Брітні запросив "усю документацію та листування щодо будь-яких записувальних чи прослуховувальних пристроїв у будинку чи у спальні Брітні Джин Спірс".

Джеймі Спірс відкидає звинувачення у неправомірних кроках і наполягає, що завжди діяв у найкращих інтересах своєї доньки.

У його останній заяві йдеться, що він надасть усі документи щодо цієї справи.