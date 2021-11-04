У Китаї порадили мати запаси на випадок надзвичайної ситуації

23 хвилин(и) тому

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Китайська влада закликала громадян країни запастися найнеобхіднішим на випадок надзвичайних ситуацій.

Причини такої поради від міністерства торгівлі не пояснили.

Але заклик пролунав тоді, коли кількість нових випадків коронавірусу в країні зростає, дедалі більше регіонів запроваджують карантинні обмеження, а неврожай овочів через тривалі дощі призвів до дефіциту.

В уряді також закликали місцеву владу забезпечити стабільність цін на товари першої необхідності та роботу торговельних закладів.

Після урядових порад місцеві ЗМІ намагаються заспокоїти китайців, які у паніці кинулися скуповувати все у магазинах.

"Щойно з'явився заклик про запаси, як усі люди похилого віку довкола мене просто збожеволіли, і побігли у супермаркет", - написав один з користувачів китайської соціальної мережі Вейбо.

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Economic Daily, бізнесове видання, що підтримується китайською Комуністичною партією, закликає своїх читачів не панікувати, пояснюючи, що уряд мав на увазі лише те, щоб люди були готові до локдауну, коли його оголосять у тому чи іншому регіоні.

А газета People's Daily пише, що такі попередження були і раніше, просто зараз на них відреагували по-іншому через високі ціни на овочі, а також через зростання кількості нових випадків ковіду.

Зазвичай ціни на харчі в Китаї зростають напередодні зими. Проте цього року через сильні дощі та малий врожай овочі подорожчали дуже стрімко.

Через поширення коронавірусу Китай нині запроваджує жорсткі карантинні обмеження.

У лютому наступного року в Китаї мають пройти зимові Олімпійські ігри, і до цього часу країна прагне мати нульову ковідну захворюваність.

Наскільки жорсткими можуть бути карантинні обмеження, свідчить закриття Діснейленду в Шанхаї - лише через одного відвідувача, тест якого виявився позитивним.