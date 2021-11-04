Теракти із біологічною зброєю небезпечніші за пандемію - Білл Гейтс

1 година тому

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Засновник компанії Microsoft та філантроп Білл Гейтс заявив, що світ має готуватися не лише до нових пандемій, але й до можливих терористичних нападів із застосуванням біологічної зброї.

На його думку, ці напади можуть бути більш небезпечними, ніж поширення коронавірусу.

В інтерв'ю британській громадській організації Policy Exchange він заявив, що для протидії новим загрозам треба витратити мільярди доларів на дослідження у галузі біологічної безпеки та розробку конкретних механізмів боротьби з інфекційними захворюваннями.

Він закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) створити спеціальну робочу групу зі спостереження за епідеміологічною ситуацією.

На думку Білла Гейтса, ця структура має допомогти також у підготовці до можливих атак біотерористів та відпрацювати сценарії ліквідації наслідків таких нападів.

"Робочій групі при ВООЗ з питань пандемій, можливо, знадобиться близько мільярда доларів на рік. Вона спостерігатиме за ситуацією та провадитиме "бактеріологічні навчання", як я їх називаю", - сказав засновник Microsoft в інтерв'ю колишньому міністру закордонних справ Британії Джеремі Ганту, який нині очолює комітет британського парламента з охорони здоров'я.

Те, що запобігати загрозам терактів із застосуванням біологічної зброї важливо, Білл Гейтс пояснює так:

"А що як біотерористи принесуть віспу у 10 аеропортів? Нам відомо, як на це може відповісти світ? Є епідемії, що виникають природно, а є такі, які викликає біотероризм. Останні можуть бути гірше тієї, яку ми переживаємо зараз".

"Я сподіваюся, що за п'ять років зможу написати книгу, що називатиметься "Ми готові до наступної пандемії". Але для цього треба вкласти мільярди доларів у дослідження та розробки. США та Велика Британія братимуть у цьому участь", - пояснив Гейтс.

Передбачення, що збулися

Втім, за словами Білла Гейтса, величезні витрати на боротьбу із майбутніми пандеміями можуть принести людству й інші результати, наприклад, дозволять позбутися грипу.

"Позитивний момент полягає у тому, що дослідження та розробки, необхідні для боротьби із наступною пандемією, це такі речі, як здешевлення вакцин, створення великих фабрик, викорінення грипу, викорінення простудних захворювань, створення вакцин у вигляді невеликої наклейки на руку. Все це приноситиме користь навіть тоді, коли в нас не буде пандемії", - вважає Білл Гейтс.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Серед противників вакцинації проти ковіду поширені думки, що Білл Гейтс хоче захопити світ та вживити людям комп'ютерні чіпи під час вакцинації

Фонд Білла та Мелінди Гейтс фінансує різні медичні проєкти, зокрема, і розробку вакцин проти Covid-19.

У попередні роки бізнесмен інвестував мільярди доларів, щоб зробити вакцини проти різних хвороб доступнішими для бідних країн.

Бізнесмен та філантроп, який нині посідає четверте місце у списку найбагатших людей планети, передбачив появу важливих медичних інновацій.

За кілька років до початку пандемії Covid-19 Білл Гейтс попереджав про загрозу нових смертельних епідемій грипу і казав, що світ до них не готовий.

"Я постійно схрещую пальці, аби смертельна епідемія на кшталт грипу не сталася у найближчі 10 років", - казав Гейтс в інтерв'ю ВВС у 2016 році.

"Якщо щось і вб'є більше 10 мільйонів людей впродовж наступних кількох десятиріч, то, швидше за все, це буде дуже патогенний вірус, а не війна. Не ракета, а мікроби", - заявляв він на конференції TED у 2015 році.

"Одна з причин цього полягає в тому, що ми вклали величезні кошти у ядерне стримування, але дуже мало інвестували у систему запобігання епідеміям. До наступної епідемії ми не готові", - казав тоді засновник Microsoft.

За останніми даними Університету Джонса Гопкінса, пандемія коронавірусу забрала життя понад 5 мільйонів людей, а захворіли 250 мільйонів.