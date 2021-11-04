Таблетки від ковіду. Британія перша у світі схвалила ліки від Covid-19

Джим Рід

кореспондент з питань охорони здоров'я

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Merck Підпис до фото, Британія вже замовила 480 тис. доз молнупіравіру

Велика Британія першою у світі схвалила таблетки проти Covid-19.

Молнупіравір - експериментальний противірусний препарат, розроблений для лікування грипу. Клінічні випробування довели, що він приблизно вдвічі знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу.

Ліки схвалило британське Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення (MHRA).

Британський міністр охорони здоров'я Саджид Джавід назвав цей день "історичним для країни".

За його словами, лікування "змінить правила гри" для пацієнтів з ослабленою імунною системою.

Як зазначають, таблетки даватимуть двічі на день найбільш уразливим пацієнтам, у яких нещодавно діагностували хворобу.

Перша таблетка

Молнупіравір - спільна розробка американських фармацевтичних компаній Merck Sharp & Dohme та Ridgeback Biotherapeutics.

Його випускатимуть у вигляді таблеток для перорального застосування, а не вводитимуть внутрішньовенно.

Принцип дії препарату полягає у блокуванні ферменту, який потрібен вірусу для відтворення своєї ДНК.

Це має запобігти його розмноженню та знизить ризик важкого перебігу хвороби.

У Merck твердять, що таблетки будуть так само ефективними проти нових штамів коронавірусу, які можуть з'явитися у майбутньому.

MHRA рекомендувало молнупіравір пацієнтам з симптоми середньої та легкої тяжкості, тим, що мають супутні хвороби, надмірну вагу, діабет чи проблеми з серцем, а також хворим похилого віку.

Очільниця MHRA Джун Рейн заявила, що таблетка - "ще один терапевтичний засіб, який поповнює наш арсенал боротьби з Covid-19".

"Це перший у світі схвалений противірусний засіб від цієї хвороби, який можна приймати орально, а не вводити внутрішньовенно. Це важливо, оскільки його можна застосовувати поза лікарнями, ще до того, як Covid-19 перейде у важку стадію".

Автор фото, Handout

Британія вже замовила 480 тис. курсів препарату, які мають отримати до кінця цього року.

Експерти кажуть, що препарат має величезний потенціал боротьби з пандемією.

Таблетки, зазвичай, легко виробляти, транспортувати, зберігати та застосовувати. Це робить їх особливо привабливим варіантом для країн з низьким та середнім рівнями прибутку, слабкою інфраструктурою та обмеженими поставками вакцин.

Клінічні випробування

На основі даних 775 пацієнтів, які взяли участь у дослідженні й приймали молнупіравір, було встановлено таке:

госпіталізовані 7,3% пацієнтів,

із пацієнтів, які приймали плацебо, госпіталізовані 14,1%,

серед тих, хто приймав експериментальні ліки, ніхто не помер,

із пацієнтів, яким давали плацебо, восьмеро померли.

Ці дані були оприлюднені у пресрелізі компанії і поки що не були підтверджені незалежними рецензіями.

Судячи з результатів дослідження, для ефективної дії молнупіравір необхідно вживати на перших етапах появи симптомів.Раніше виробники намагалися провести ще одне дослідження за участю пацієнтів, яких госпіталізували з важкими симптомами ковіду, але його довелося припинити, оскільки препарат відчутних результатів не приносив.

Merck стала першою компанією, що повідомила про результати випробувань таблеток проти коронавірусу. Однак інші фармацевтичні компанії також працюють над схожими розробками.

Корпорація Pfizer розпочала дослідження двох різних противірусних таблеток, такі ж ліки розробляє швейцарська Roche.