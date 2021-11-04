Максим Галкін опинився у списку осіб, які загрожують безпеці України. Що це значить

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Алла Пугачова зі своїм чоловіком

Російського пародиста та телеведучого Максима Галкіна включили до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Це означає, що тепер в Україні заборонено показувати фільми і програми з його участю. Він не може в'їхати в Україну.

Новий статус Галкіна набув чинності 3 листопада. Це рішення міністерство культури ухвалило на підставі звернення Служби безпеки України від 18 жовтня.

Причини такого рішення наразі невідомі. BBC News Україна звернулася до пресслужби СБУ за роз'ясненнями.

Галкін - відомий у Росії пародист, співак та телеведучий, він також останній чоловік культової радянсько-російської співачки Алли Пугачової.

У РФ його зазвичай вважають публічною особою досить ліберальних поглядів. Він дозволяє собі сміливі жарти та публічні виступи з критикою російської влади та особисто президента РФ Володимира Путіна.

На одному з найбільш скандальних концертів у Новосибірську в 2019 році Галкін також розкритикував російське телебачення за зацикленість на українській тематиці.

"Вони весь час розповідають про Україну. Мене вже якось так це дістало, я ж не в Україні живу, чого ви мені постійно про не розповідаєте", - обурювався він.

Водночас у мережі є інформація про те, що Галкін щонайменше один раз відвідував анексований Росією Крим після березня 2014 року.

Після Кіркорова

Автор фото, VYACHESLAV PROKOFYEV GETTY IMAGES

У червні цього року до списку осіб, які загрожують безпеці України, вносили відомого співака Філіпа Кіркорова.

Тоді у СБУ назвали причиною цього рішення "пропагандистські концерти та заяви співака", в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією.

Також Кіркоров наполягав на тому, що анексований півострів - це частина РФ.

При цьому регулярно виступав у Криму, в'їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску.

Але вже за кілька днів Кіркорова зі списку виключили.

У СБУ не пояснили, чому передумали, лише розповіли, що отримали певні "роз'яснення Міністерства культури" і тепер "потребують додаткового опрацювання даного питання".

Як потрапляють у "чорний список" СБУ та Мінкульту

Мінкульт не має повноважень вирішувати, кого "включати" чи "не включати" до таких списків.

Згідно з законом "Про кінематографію", якщо людина є у такому списку, то в Україні заборонено показувати фільми, програми з її участю, заборонено в'їзд до України.

Повний список людей, які створюють загрозу нацбезпеці України, є на сайті міністерства культури.

Наприклад, там є Олег Газманов, Кобзон Йосиф, Іван Охлобистін, Станіслав П'єха, Михайло Порєченков, Стівен Сігал, Олег Табаков. Всього, станом на 23 червня, 201 людина.

Людей до цих списків вносять на підставі звернень РНБО, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення.