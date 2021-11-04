Українських вовків хотіли вивезти до Непалу літаком. Їх видавали за сибірських лайок
Київські митники викрили спробу вивезти з України до Непалу трьох молодих вовків, яких видавали за собак.
Тварин виявили під час огляду в аеропорту "Бориспіль", повідомляє київська митниця у фейсбуці.
"За документами, наданими до митного контролю, з України до Непалу прямували три собаки породи сибірська лайка, які не представляють високої племінної цінності, загальною вартістю 15 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Вже під час огляду вантажу київські митники помітили, що "собаки" "подавали зовсім не характерні для них звуки".
"Всі три особини не скавуліли, а вили. Та й за зовнішнім виглядом тварини аж ніяк не були подібні до милих і звичних лайок, а мали всі ознаки вовчої статури і окрасу", - повідомляють митники.
Фахівці підтвердили, що йдеться саме про вовків.
Через порушення правоохоронці мають намір скласти протокол про порушення митних правил.
"Сіроманців буде вилучено і відправлено на відповідальне зберігання на Харківщину у "Фельдман екопарк", - пишуть митники.
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