Українських вовків хотіли вивезти до Непалу літаком. Їх видавали за сибірських лайок

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ілюстративне фото вовків

Київські митники викрили спробу вивезти з України до Непалу трьох молодих вовків, яких видавали за собак.

Тварин виявили під час огляду в аеропорту "Бориспіль", повідомляє київська митниця у фейсбуці.

"За документами, наданими до митного контролю, з України до Непалу прямували три собаки породи сибірська лайка, які не представляють високої племінної цінності, загальною вартістю 15 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Вже під час огляду вантажу київські митники помітили, що "собаки" "подавали зовсім не характерні для них звуки".

"Всі три особини не скавуліли, а вили. Та й за зовнішнім виглядом тварини аж ніяк не були подібні до милих і звичних лайок, а мали всі ознаки вовчої статури і окрасу", - повідомляють митники.

Фахівці підтвердили, що йдеться саме про вовків.

Через порушення правоохоронці мають намір скласти протокол про порушення митних правил.

"Сіроманців буде вилучено і відправлено на відповідальне зберігання на Харківщину у "Фельдман екопарк", - пишуть митники.