У викраденні 4-річної Клео, яку шукали 18 днів, звинувачують "самітника"

59 хвилин(и) тому

Автор фото, WA POLICE Підпис до фото, Клео Сміт у шпиталі після 18 днів пошуків

36-річного австралійця Теренса Даррелла Келлі звинуватили у викраденні чотирирічної Клео Сміт, яку знайшли після 18 днів пошуків. Дівчинка зникла з кемпінгу біля міста Карнарвон на західному узбережжі Австралії 16 жовтня. Її виявили 3 листопада замкненою у порожньому будинку в Карнарвоні.

Обвинувачений Теренс Даррелл Келлі в четвер постав перед судом. Його звинувачують у кількох злочинах, включно з викраденням дитини.

Келлі не став просити суд, який розглядав питання про запобіжний захід, про звільнення під заставу. Він залишиться під арештом до 6 грудня.

Після суду Келлі відправили до лікарні, оскільки під час перебування під вартою він отримав травми, які вимагали госпіталізації.

За інформацією поліції, Теренс Келлі ніяк не пов'язаний із сім'єю Сміт.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Клео Сміт на руках у своєї матері Еллі Сміт

Головний слідчий у справі Род Вайлд заявив, що Келлі діяв один.

У поліції також вважають, що викрадення було спонтанним, а не запланованим.

Сусіди Келлі були вражені тим, що його звинувачують у викраденні дитини. За їхніми словами, це тихий чоловік, який завжди тримався самітником, але його знали всі на вулиці.

Раніше телеканал ABC News повідомив, що один із сусідів Келлі бачив, як той купує підгузки.

Поліцейські, які шукали дівчинку, порівнювали операцію з пошуком голки у копиці сіна. Правоохоронці дослідили тисячі фрагментів інформації та повідомлень від громадськості.