Як невакцинованих будуть відсторонювати від роботи

1 година тому

Автор фото, УНІАН

З понеділка, 8 листопада, певні категорії працівників будуть відсторонювати від роботи, якщо вони не пройдуть вакцинацію. Заробітну плату їм у цей час виплачувати не будуть.

Міністерство охорони здоров'я надало детальну інструкцію про відсторонення.

З 8 листопада працювати без щеплень не зможуть:

Працівники усіх навчальних закладів

Працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів

Працівники місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів

МОЗ нагадує, що працівники таких категорій "мають високий ризик захворіти на COVID-19", а "інфікування хоча б одного працівника несе ризик інфікування усіх інших".

Кого не будуть відсторонювати?

Працівників, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19

Працівників, які отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19

Працівників, які мають медичні протипоказання до вакцинації. Відповідну довідку у сімейного лікаря можна буде взяти з 8 листопада.

Як невакцинованих будуть відсторонювати?

Керівник підприємства має проінформувати колектив про правові наслідки у випадку відмови або ухилення від щеплення.

Саме керівник має контролювати наявність обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 серед працівників та відсторонювати нещеплених.

Якщо працівник ухиляється або відмовляється від щеплення, то керівник має відсторонити його від виконання обов'язків. Для цього він складає відповідний акт.

Керівник підписує наказ або розпорядження про відсторонення таких працівників та інформує їх про рішення.

У МОЗ підкреслюють, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. Для цього відсутні правові підстави.

Як тільки працівник отримає принаймні одне щеплення, підстави для продовження його відсторонення зникають. У такому випадку його мають допустити до роботи.

Якщо під час перевірки виявиться, що на підприємстві працюють люди, які ухиляються від щеплення, відповідальні посадові особи будуть покарані відповідно до статті 44-3 кодексу про адміністративні правопорушення "Порушення правил щодо карантину людей".

За порушення цієї статті для посадової особи передбачений штраф від 34 тисяч гривень.