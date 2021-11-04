Нові міністри, ліки від Covid, війна в Ефіопії. Теленовини ВВС
У випуску 4 листопада:
- Масові призначення в уряді: хто і замість кого прийшов у владу і як це позначиться на українцях?
- Пігулка від Covid-19: у Британії затвердили першу таблетку, яка лікуватиме від коронавірусу.
- Тисячі загиблих, мільйони постраждалих: чому мало хто говорить про війну в Ефіопії, яка триває уже рік.
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