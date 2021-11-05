Європа знову в епіцентрі ковіду - ВООЗ

50 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Європа знову опинилася "в епіцентрі" пандемії коронавірусу, кількість нових випадків захворювання стрімко зростає.

До лютого ковід може забрати життя ще близько пів мільйона європейців, заявив очільник ВООЗ у Європі Ганс Клюге. За даними ВООЗ, від початку пандемії у європейському регіоні, до якого належать 53 країни, від коронавірусу померли 1,4 мільйона людей.

Він твердить, що у новій хвилі винен недостатній рівень вакцинації населення.

"Ми маємо змінити тактику - замість реагувати на сплески ми повинні у першу чергу запобігати їм", - заявив представник ВООЗ.

Впродовж останніх місяців темпи вакцинації у Європі уповільнилися. Тоді як в Іспанії близько 80% населення отримали обидві дози вакцини, у Франції та Німеччині цей показник є значно меншим - 68% та 66% відповідно. А у Центральній та Східній Європі показники є ще нижчими.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, В останні місяці вакцинація в Європі уповільнилася

Другою причиною нової хвилі коронавірусу Ганс Клюге назвав те, що люди "розслабилися" у дотриманні протиепідемічних заходів.

Ще одна представниця ВООЗ Марія ван Керкгове, заявила, що за останні чотири тижні кількість нових випадків ковіду у Європі зросла на 55% - і це попри "більш ніж достатню кількість вакцин та ліків". А її колега доктор Майк Раян заявив, що події у Європі є "тривожним сигналом для світу".

"Ми безрозсудно повірили у те, що пандемія завершилася і треба лише вакцинувати ще кілька людей. Це не так", - заявив доктор Раян.

У Німеччині, де реєструють понад 37 тисяч нових хворих на добу, показники захворюваності кілька днів є рекордними, а кількість хворих на 100 тисяч населення є вищою, ніж у квітні цього року.

Німецькі органи охорони здоров'я занепокоєні тим, що нова хвиля може принести більшу кількість смертей і посилити тиск на систему охорони здоров'я. За останню добу в Німеччині 154 людини померли від коронавірусу, тоді як тиждень тому кількість смертей становила 121.

Серед багатьох невакцинованих німців є понад три мільйони людей, старших за 60 років. Вони у зоні особливого ризику.

Проте "лідерами" нової хвилі коронавірусу у Європі є Росія, де за останній тиждень померли 8100 людей, та Україна - із 3800 смертями. В обох країнах рівень вакцинації є надзвичайно низьким.

У Румунії за останню добу зафіксовано найбільшу кількість померлих - 591.

В Угорщині кількість нових випадків за добу подвоїлася впродовж останнього тижня - до 6268. Там вимагають носити маски лише у громадському транспорті та лікарнях.

Уряд Нідерландів заявив, що повертає вимогу носити маски та дотримуватися дистанції у громадських місцях, - там за останній тиждень кількість госпіталізацій зросла на третину.

У Латвії через поширення коронавірусу від понеділка запроваджують надзвичайний стан на три місяці.

У Хорватії зафіксований рекорд нових випадків за весь час пандемії - 6310. У Словаччині та Чехії захворюваність повернулася на рівні весни цього року.

Навіть в Італії, країні із одним з найвищих рівнів вакцинації серед людей, старших за 12 років, кількість нових хворих зросла на 16,6% за останній тиждень.

А Іспанія залишається однією з небагетьох європейських країн, де кількість нових хворих поки що не зростає і залишається на рівні у понад 2 тисячі людей на добу.

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