Європа знову в епіцентрі ковіду - ВООЗ
Європа знову опинилася "в епіцентрі" пандемії коронавірусу, кількість нових випадків захворювання стрімко зростає.
До лютого ковід може забрати життя ще близько пів мільйона європейців, заявив очільник ВООЗ у Європі Ганс Клюге. За даними ВООЗ, від початку пандемії у європейському регіоні, до якого належать 53 країни, від коронавірусу померли 1,4 мільйона людей.
Він твердить, що у новій хвилі винен недостатній рівень вакцинації населення.
"Ми маємо змінити тактику - замість реагувати на сплески ми повинні у першу чергу запобігати їм", - заявив представник ВООЗ.
Впродовж останніх місяців темпи вакцинації у Європі уповільнилися. Тоді як в Іспанії близько 80% населення отримали обидві дози вакцини, у Франції та Німеччині цей показник є значно меншим - 68% та 66% відповідно. А у Центральній та Східній Європі показники є ще нижчими.
Другою причиною нової хвилі коронавірусу Ганс Клюге назвав те, що люди "розслабилися" у дотриманні протиепідемічних заходів.
Ще одна представниця ВООЗ Марія ван Керкгове, заявила, що за останні чотири тижні кількість нових випадків ковіду у Європі зросла на 55% - і це попри "більш ніж достатню кількість вакцин та ліків". А її колега доктор Майк Раян заявив, що події у Європі є "тривожним сигналом для світу".
"Ми безрозсудно повірили у те, що пандемія завершилася і треба лише вакцинувати ще кілька людей. Це не так", - заявив доктор Раян.
У Німеччині, де реєструють понад 37 тисяч нових хворих на добу, показники захворюваності кілька днів є рекордними, а кількість хворих на 100 тисяч населення є вищою, ніж у квітні цього року.
Німецькі органи охорони здоров'я занепокоєні тим, що нова хвиля може принести більшу кількість смертей і посилити тиск на систему охорони здоров'я. За останню добу в Німеччині 154 людини померли від коронавірусу, тоді як тиждень тому кількість смертей становила 121.
Серед багатьох невакцинованих німців є понад три мільйони людей, старших за 60 років. Вони у зоні особливого ризику.
Проте "лідерами" нової хвилі коронавірусу у Європі є Росія, де за останній тиждень померли 8100 людей, та Україна - із 3800 смертями. В обох країнах рівень вакцинації є надзвичайно низьким.
У Румунії за останню добу зафіксовано найбільшу кількість померлих - 591.
В Угорщині кількість нових випадків за добу подвоїлася впродовж останнього тижня - до 6268. Там вимагають носити маски лише у громадському транспорті та лікарнях.
Уряд Нідерландів заявив, що повертає вимогу носити маски та дотримуватися дистанції у громадських місцях, - там за останній тиждень кількість госпіталізацій зросла на третину.
У Латвії через поширення коронавірусу від понеділка запроваджують надзвичайний стан на три місяці.
У Хорватії зафіксований рекорд нових випадків за весь час пандемії - 6310. У Словаччині та Чехії захворюваність повернулася на рівні весни цього року.
Навіть в Італії, країні із одним з найвищих рівнів вакцинації серед людей, старших за 12 років, кількість нових хворих зросла на 16,6% за останній тиждень.
А Іспанія залишається однією з небагетьох європейських країн, де кількість нових хворих поки що не зростає і залишається на рівні у понад 2 тисячі людей на добу.
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