"Напали з вимогою "Кисень!" Родичі тяжко хворої на ковід увірвались до лікарні

1 година тому

Автор фото, UNIAN

"Вночі увірвалася група незнайомих людей на територію лікарні. Зламали шлагбаум, почали вибивати двері до приймального покою. Із погрозами накинулися на персонал, з вимогою "Кисень!"

Про такі події у Миколаївському центрі лікування інфекційних захворювань написала у Facebook головна лікарка Світлана Федорова.

"Тривожна кнопка є. Викликали одразу поліцію. Черговий лікар, медсестра, санітарки-дівчата. Що вони проти агресії людей у відчаї?" - розповідає далі лікарка.

За її словами, так на територію лікарні потрапила "машина (типу "приватна швидка") із вкрай важкою хворою, в стані агонії, із сатурацією 35". У них не було ані кисню, ані умов для транспортування такої хворої.

Як пише Федорова, раніше цю пацієнтку доправили до іншої лікарні, але там не було ані кисню, ані персоналу, який може надати допомогу, ані реанімації.

Тоді родичі хворої "не стали чекати, поки вона помре без допомоги, і почали діяти".

Як повідомили ВВС News Україна у поліції Миколаївській області, після того, як правоохоронці отримали сигнал про конфліктну ситуацію в лікарні, туди одразу приїхали патрульні, а пізніше - слідчо-оперативна група.

"Мешканці Миколаївщини привезли в лікарню матір у нібито важкому стані до лікарні. На їхню думку, їм довго не відчиняли, тому вони емоційно з'ясовували стосунки і самі відчинили шлагбаум", - розповіла речник поліції області Інна Парфенова.

Всі обставини інциденту зараз з'ясовують.

"Відомості зареєстровані. Але рішення (щодо порушення справи) ще не прийнято - в нас є ще доба", - повідомила представниця поліції.

Там поки що не можуть підтвердити, чи справді хвору до лікарні привезли на приватній швидкій чи просто на звичайній машині.

Пацієнтку госпіталізували і лікують.

За інформацією Миколаївської ОДА, завантаженість ліжок станом на 5 листопада у закладах для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 - 74,0 %.

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