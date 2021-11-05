Ціни на харчі побили 10-річний максимум. Як від цього виграє і програє Україна

Кеті Сілвер

кореспондент з питань економіки

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Найшвидше дорожчають пшениця та олія

Після того, як минулого року харчі подорожчали на 30%, ціни продовжують зростати і вже перевершили десятирічний максимум.

Про це повідомили у Організації з харчів та сільського господарства ООН (FAO).

Найшвидше зростають ціни на зерно та рослинні олії. Останні лише за жовтень зросли на 10% і нині є на рекордному рівні. А нинішні ціни на зерно, за даними FAO, є на 22% вищими, ніж рік тому.

Якщо ж взяти пшеницю, то за рік вона подорожчала майже на 40%, - це пов'язують із поганими врожаями одразу в кількох країнах - провідних експортерах пшениці - Канаді, США та Росії.

Україна є найбільшим експортером соняшникової олії у світі та одним із провідних експортерів зерна.

І врожай цього року в Україні є дуже непоганим. Власне, саме через рекордний врожай такі міжнародні фінансові інституції, як ЄБРР, утримують позитивний прогноз щодо всієї української економіки цього і наступного року.

Проте, як свідчить досвід, зростання цін на харчі обертається для України як прибутками - для експортерів та державного бюджету, так і втратами - переважно у гаманцях простих українців.

Для останніх яких харчі на полицях магазинів та на базарах також дорожчають. Як варіант - зникають. Адже якщо виробники можуть продати свій товар дорожче на експорт, продавати його за нижчу ціну в Україні немає сенсу.

Чому зростають ціни?

У зростанні цін винні порушення у ланцюжках постачання та високі ціни на сировинні товари (передусім, енергоносії), кажуть у FAO. А ще - кліматичні зміни.

"У випадку із пшеницею ми стикнулися із ситуацією, коли можна сказати, що на зменшення виробництва вплинули зміни клімату", - каже ВВС Пітер Блатт, експерт з аграрного бізнесу із Curtin Business School.

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"Цього року поганий врожай у багатьох місцях світу".

Наприклад, неврожай овочів у Китаї є однією з причин, чому уряд закликав громадян запастися найнеобхіднішим. Інша причина - можливість запровадження нових локдаунів.

Із олією ситуація ще цікавіша. FAO розраховує загальний індекс цін на рослинну олію на основі того, скільки коштують пальмова, соєва, соняшникова та ріпакова олії.

У випадку із пальмовою олією ціни підскочили через скорочення виробництва в Малайзії, де не вистачає робітників-мігрантів.

Нестача робочої сили загалом підштовхує вгору вартість виробництва і транспортування харчів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хліб з олією може перетворитися на делікатес

Проблема полягає не лише в тому, як виростити, але й як доставити харчі споживачам.

"Наприклад, Австралія могла б постачати багато харчів і кораблі для цього є, але через ковід немає достатньо моряків, які б обслуговували ці кораблі", - пояснює Пітер Балтт.

Через проблеми у ланцюжках постачання дорожчають й інші харчі. Наприклад, молочні продукти, які за рік додали 16% в ціні.

До чого готуватися?

Є й ще одна причина - спекуляції на ринку.

"Від 1990-х ринок ф'ючерсів на сировинні товари дерегулювали і великі міжнародні інвестори можуть суттєво впливати на ринок", - пояснює Бріджит Басіччіа із Macquarie University.

А це особливо впливають на країни, які покладаються на імпорт харчів.

"В Єгипті або на Близькому Сході варто очікувати нестабільності через постачання зернових", - прогнозує експертка і нагадує, що високі ціни на харчі зазвичай найболючіше відбиваються на бідних країнах та стають джерелом нової нестабільності та конфліктів.