"Відставковий синдром". Офіс Зеленського відповів на атаки Авакова
В офісі президента критичні заяви щодо влади колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, які він озвучив у першому інтерв'ю після відставки, назвали спекуляціями.
Про це йдеться в заяві радника голови ОП Михайла Подоляка, яка є в розпорядженні BBC News Україна.
"Я б все це називав традиційним "відставковим синдромом". Коли після звільнення з посади люди починають поводити себе так, ніби країна в їхній особі втрачає геніального адміністратора", - йдеться в заяві.
"Коли втрачають посаду, у них одразу прокидаються месіанські замашки і вони звертаються до людей так, ніби люди без них не зможуть", - додав Подоляк.
Радник голови ОП зазначив, що більшість експосадовців, які виголошують такі критичні заяви, "не здатні самостійно пройти вибори і отримати пристойний рівень електоральної підтримки".
Скандальне інтерв'ю
Арсен Аваков 4 листопада в інтерв'ю звинуватив Зе-владу в непрофесійності, а деякі її дії назвав "феноменальним ідіотизмом". Він заявив, що владі бракує балансу, що все управління державою зав'язане на офісі президента.
Крім того, Аваков дав зрозуміти, що планує повертатись у велику політику з новим проєктом.
"Пан Аваков, безумовно, має абсолютне право давати будь-які оцінки. Але, якщо у Арсена Борисовича були претензії, приміром, до роботи РНБО, то у нього ж була можливість продемонструвати інший формат роботи", - заявив Подоляк.
Зокрема, Подоляк нагадав, як 15 жовтня РНБО вимушена була вибачатися за те, що "помилково" вносила людей до списку "ворів в законі".
Документи на цих людей, як заявляв секретар РНБО Олексій Данілов, готували саме в МВС,
"Якщо у Арсена Борисовича є бажання повернутись у владу чи неформально впливати на владу, то варто нагадати, що протягом двох років йому ніхто не заважав пропонувати будь-які реформи та демонструвати власний результат", - заявив Подоляк.
Він натомість пригадав Авакову резонансні справи, які так і не привели до покарання винних, та численні акції протесту через діяльність МВС.
Коментуючи слова Авакова, про те, що команді Володимира Зеленського бракує балансу, Подоляк заявив, що країна "не може собі дозволити шукати балансів з олігархами чи політиками, які не здатні проводити реформи".
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