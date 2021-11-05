"Відставковий синдром". Офіс Зеленського відповів на атаки Авакова

1 година тому

Автор фото, УНІАН

В офісі президента критичні заяви щодо влади колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, які він озвучив у першому інтерв'ю після відставки, назвали спекуляціями.

Про це йдеться в заяві радника голови ОП Михайла Подоляка, яка є в розпорядженні BBC News Україна.

"Я б все це називав традиційним "відставковим синдромом". Коли після звільнення з посади люди починають поводити себе так, ніби країна в їхній особі втрачає геніального адміністратора", - йдеться в заяві.

"Коли втрачають посаду, у них одразу прокидаються месіанські замашки і вони звертаються до людей так, ніби люди без них не зможуть", - додав Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що більшість експосадовців, які виголошують такі критичні заяви, "не здатні самостійно пройти вибори і отримати пристойний рівень електоральної підтримки".

Скандальне інтерв'ю

Арсен Аваков 4 листопада в інтерв'ю звинуватив Зе-владу в непрофесійності, а деякі її дії назвав "феноменальним ідіотизмом". Він заявив, що владі бракує балансу, що все управління державою зав'язане на офісі президента.

Крім того, Аваков дав зрозуміти, що планує повертатись у велику політику з новим проєктом.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У березні 2020 року президент і міністр були союзниками

"Пан Аваков, безумовно, має абсолютне право давати будь-які оцінки. Але, якщо у Арсена Борисовича були претензії, приміром, до роботи РНБО, то у нього ж була можливість продемонструвати інший формат роботи", - заявив Подоляк.

Зокрема, Подоляк нагадав, як 15 жовтня РНБО вимушена була вибачатися за те, що "помилково" вносила людей до списку "ворів в законі".

Документи на цих людей, як заявляв секретар РНБО Олексій Данілов, готували саме в МВС,

"Якщо у Арсена Борисовича є бажання повернутись у владу чи неформально впливати на владу, то варто нагадати, що протягом двох років йому ніхто не заважав пропонувати будь-які реформи та демонструвати власний результат", - заявив Подоляк.

Він натомість пригадав Авакову резонансні справи, які так і не привели до покарання винних, та численні акції протесту через діяльність МВС.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета стала однією з плям на репутації ексміністра

Коментуючи слова Авакова, про те, що команді Володимира Зеленського бракує балансу, Подоляк заявив, що країна "не може собі дозволити шукати балансів з олігархами чи політиками, які не здатні проводити реформи".