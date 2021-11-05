Pfizer показав ліки від ковіду: ефективність 89%

34 хвилин(и) тому

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Американська компанія Pfizer заявила, що створена її фахівцями таблетка проти коронавірусу знижує на 89% ризик смерті й госпіталізації серед вразливих дорослих пацієнтів.

Клінічні випробування завершили достроково.

Паксловід (таку назву отримав препарат) призначений для людей похилого віку і тих, що мають вищий ризик важкого перебігу хвороби.

Раніше цього тижня Британія (першою у світі) схвалила молнупіравір - таблетки проти Covid-19 від фармацевтичних компаній Merck Sharp & Dohme та Ridgeback Biotherapeutics (MSD).

Клінічні випробування довели, що він приблизно вдвічі знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу.

Pfizer заявила, що достроково припинила клінічні випробування препарату, оскільки початкові результати вже були дуже позитивні.

Британія замовила 250 тис. доз препарату Pfizer та 480 тис. доз Merck.

Таблетки від Pfizer діють за принципом інгібітора протеази, що блокує фермент, необхідний вірусу для розмноження. Він працює трохи інакше, ніж таблетка Merck, яка вносить помилку в генетичний код вірусу.

Pfizer заявила, що планує подати результати проміжних випробувань свого препарату до регуляторного органу з питань лікарських засобів США FDA - як частину програми для екстреного використання, яку вона розпочала минулого місяця.