Зйомки у жіночому душі КПІ. Поліція збирає докази

29 хвилин(и) тому

Автор фото, AGF Getty Images

У жіночому душі у гуртожитку КПІ виявили приховану відеокамеру. Поліція почала розслідування.

Студенти обурюються, що адміністрація гуртожитку намагається приховати злочин і захистити студента, який знімав відео.

В адміністрації це заперечують і кажуть, що студента можуть довести до самогубства.

Зйомка у душі

У четвер, 28 жовтня, у столичному гуртожитку №7 КПІ, що по вулиці Металістів, 3 знайшли приховану камеру. Вона була у жіночому спільному душі.

А на відео були студентки, які цим душем користувалися.

Автор фото, kpi.ua Підпис до фото, Душ гуртожитка №7 КПІ

Камеру знайшли самі студентки. Вони передали її адміністрації. На місце викликали поліцію.

Як розповіли ВВС News Україна у Солом'янському райвідділі поліції, камеру і записи вилучили. Поліція збирає докази і опитує свідків.

Відкрили справу за статтею 182 (Ч.2) Кримінального кодексу - Порушення недоторканності приватного життя.

"Хочуть все зам'яти"

Історія трапилася ще 28 жовтня, а розголосу набула тоді, коли про це у фейсбук написала депутатка Ради Інна Совсун.

За її словами, адміністрація цю історію намагалась приховати, а комендантка гуртожитку закликає дівчат "вгомонитися".

Коли файли з камери відновлювали, вдалося встановити, хто організував зйомку. Студент другого курсу зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру.

Він встиг записати кілька відео.

"Це жах. Це порушення недоторканності приватного життя. Невідомо, на які сайти ці записи пішли, чи були дівчата повнолітніми", - обурюється пані Совсун. Вона пообіцяла депутатське звернення, щоб добитися розслідування.

Автор фото, kpi.ua

У студраді студмістечка КПІ заявили, що "комендантка гуртожитку намагається знецінити проблему".

"Порівнює зйомку у душовій із палінням; стверджує, що студентки більш цікавляться матеріальною компенсацією, ніж справедливим розглядом справи", - йдеться у заяві студради у телеграм

18 дівчат, які вважають, що могли бути на цьому відео, підписали колективну заяву і збираються до поліції, кажуть у студраді.

"На дівчат чиниться тиск, їх закликають не писати цю колективну заяву. Був допис в одній з закритих груп від адміністрації гуртожитку, що, мовляв, подивіться на себе, ви курите у студмістечку і, можливо, це до вас треба застосувати заходи", - розповів ВВС News Україна Ростислав Коваль, заступник голови студради КПІ.

"Булінг"

Інформацію про тиск на дівчат адміністрація заперечує і заявляє, що хоче справедливого розслідування.

"Як тільки камеру нам принесли, відразу повідомили департамент безпеки, викликали поліцію. Ми жодним чином не перешкоджали слідчим діям. Сиділи з поліцейськими до ночі, все показували", - заявила у коментарі ВВС News Україна комендантка Інна Замана.

За її словами, студента відразу розшукали. Його вже виселили з гуртожитку.

"Дівчата були агресивними. Всюди почали виставляти фото студента. Ми боїмося, що хлопця можуть довести до самогубства. Є загроза його життю. Хай відбудеться розслідування за законом", - заявила пані Замана.

Автор фото, kpi.ua

Яким може бути покарання?

Депутатка Совсун каже, що законодавство недосконале і що вину автора відео важко довести.

"Є стаття 301, порушника можна покарати за виготовлення порнографічних матеріалів, але потрібно довести мету збуту чи розповсюдження. Її складно встановити, якщо, наприклад, пристрій знайшли до того, як відео з нього злили", - каже депутатка.

Стаття 182 частина 1, за якою порушила справу поліція, говорить, що незаконне збирання конфіденційної інформації про особу карається штрафом або виправними роботами, або арештом до шести місяців.

"Студента мають як мінімум відрахувати. Адміністрація має вибачитися перед студентками за те, що таке в принципі стало можливим", - вважає депутатка.