Українські прикордонники виявили у п'яти чоловіків з Єгипту "жіночі" паспорти

50 хвилин(и) тому

Автор фото, dpsu.gov.ua

Українські прикордонники виявили у п'ятьох чоловіків з Єгипту документи, які свідчили, що вони - "жінки". Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Все сталося у Миколаївському морському порту.

Саме там прикордонники знайшли проблемні документи у кількох десятків моряків-іноземців.

Під час перевірки виявили ознаки підробок у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден.

При цьому в офіційних документах п'яти чоловіків, громадян Єгипту, значилося, що вони - жіночої статі.

Моряків з проблемними документами в Україну не пустили.

Усі вони будуть під охороною на своїх суднах до від'їзду з України.