Українські прикордонники виявили у п'яти чоловіків з Єгипту "жіночі" паспорти
Українські прикордонники виявили у п'ятьох чоловіків з Єгипту документи, які свідчили, що вони - "жінки". Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Все сталося у Миколаївському морському порту.
Саме там прикордонники знайшли проблемні документи у кількох десятків моряків-іноземців.
Під час перевірки виявили ознаки підробок у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден.
При цьому в офіційних документах п'яти чоловіків, громадян Єгипту, значилося, що вони - жіночої статі.
Моряків з проблемними документами в Україну не пустили.
Усі вони будуть під охороною на своїх суднах до від'їзду з України.
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