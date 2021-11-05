Хлопчик з Маріуполя заблукав у Карпатах
У п'ятницю, 5 листопада, поблизу гори Хом'як на Прикарпатті загубився 12-річний хлопчик. Про це повідомила ДСНС.
Повідомлення про зникнення дитини надійшло рятувальникам о 15:30.
Хлопчик загубився близько 14:00, коли його родина йшла на гору Хом'як по "червоному маршруту" поблизу села Татарів.
Він побіг вперед та відбився від своїх батьків.
Родина приїхала на відпочинок у село Микуличин з Маріуполя.
Спочатку дитину шукали самі. О 16:00 до пошуків залучили рятувальників з Ворохти та Яремче. Вони працювали за двома напрямками - по "червоному маршруту" і поблизу потічка Розскільський.
Близько 16:55 хлопчик додзвонився до рятувальників, набравши номер екстреного виклику і повідомив, що ліворуч від нього протікає потічок. Він скинув координати.
До нього почала рухатися пошуково-рятувальна група.
Влітку під час сходження на Говерлу вже губився один хлопчик. Тоді його знайшли на наступний день.
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