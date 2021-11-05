Хлопчик з Маріуполя заблукав у Карпатах

23 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

У п'ятницю, 5 листопада, поблизу гори Хом'як на Прикарпатті загубився 12-річний хлопчик. Про це повідомила ДСНС.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло рятувальникам о 15:30.

Хлопчик загубився близько 14:00, коли його родина йшла на гору Хом'як по "червоному маршруту" поблизу села Татарів.

Він побіг вперед та відбився від своїх батьків.

Родина приїхала на відпочинок у село Микуличин з Маріуполя.

Спочатку дитину шукали самі. О 16:00 до пошуків залучили рятувальників з Ворохти та Яремче. Вони працювали за двома напрямками - по "червоному маршруту" і поблизу потічка Розскільський.

Близько 16:55 хлопчик додзвонився до рятувальників, набравши номер екстреного виклику і повідомив, що ліворуч від нього протікає потічок. Він скинув координати.

До нього почала рухатися пошуково-рятувальна група.

Влітку під час сходження на Говерлу вже губився один хлопчик. Тоді його знайшли на наступний день.