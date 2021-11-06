Елітну лікарню Феофанія, де з ковідом лежав Зеленський і Єрмак, відкриють "для простих людей"

37 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

До Феофанії, яка раніше була закритим лікувальним закладом, почнуть госпіталізувати всіх охочих.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами у Києві.

"До них будуть госпіталізувати простих людей. Інфаркти, інсульти, по швидкій", - заявив Віктор Ляшко.

За його словами, відкрити Феофанію для всіх мають з 1 січня 2022 року.

Тоді лікарня доєднається до програми медичних гарантій. Це перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно.

Держава фінансує такі послуги через Національну службу здоров'я України. Лікарня отримує гроші за пролікованих пацієнтів за контрактом з НСЗУ.

Автор фото, unian

Феофанія підпорядковується Державному управлінню справами й раніше мала свій окремий бюджет.

Ця лікарня була закритим закладом для обслуговування політичної еліти у радянські часи. Сюди було непросто потрапити на лікування і в роки незалежності.

Лікувалися тут переважно топчиновники, депутати, президенти, міністри, дипломати. Сюди поклали президента Володимира Зеленського і голову його офісу Андрія Єрмака, коли у них виявили коронавірус.

У цій лікарні вручали підозру відстороненому з посади голови Державної фіскальної служби Роману Насірову.

У 2014 році Верховна Рада дозволила учасникам АТО безплатно лікуватись у Феофанії.