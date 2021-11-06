Куплені ковід-сертифікати: в Україні проведуть "амністію" фальшивих щеплень
В Україні хочуть дозволити щеплення людям після того, як вони зізнаються, що отримали фальшиві довідки про вакцинацію. Про це журналістам у Києві розповів міністр охорони здоров'я.
"Ми відпрацьовуємо зараз можливість так званої ковідної амністії, як ми її називаємо", - заявив пан Ляшко.
Йдеться про те, що якщо людина придбала фальшивий сертифікат, а після цього хоче зробити справжнє щеплення, то це стане можливим.
Зараз в Україні людину не можуть вакцинувати, якщо її дані вже є у базі про щеплення. Навіть, якщо самого щеплення не було.
"Нам треба це прибрати. Ми працюємо над моделлю, як це зробити", - заявив міністр.
При цьому Віктор Ляшко розповів, що вакциновані люди, потрапляючи до ковідних лікарень, часто зізнаються медикам про свої фальшиві сертифікати.
95-97 % пацієнтів ковідних лікарень - це люди без щеплення.
"Кожен випадок, коли вакцинована людина потрапляє в реанімацію або помирає, має розглядати спеціальна комісія. Щоб подивитися чинники, що відбулося, і чому людина померла", - розповів міністр.
СБУ та поліція з початку 2021 року відкрили понад тисячу кримінальних справ щодо підробки сертифікатів вакцинації та тестів на ковід.
У цих справах фігурують 78 медичних працівників та 35 працівників туристичних агенцій.
Нещодавньо колишню депутатку від "Батьківщини" Надію Савченко разом з її сестрою Вірою затримали в аеропорту "Бориспіль" з підробним свідоцтвом про вакцинацію. За цим випадком поліція відкрила кримінальне провадження.
СБУ ліквідувала 23 схеми виробництва та продажу підробних сертифікатів вакцинації. Вже є 60 вироків суду щодо підробки документів.
Нещодавно Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 6084, який підсилює відповідальність за підробку документів щодо щеплення.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски