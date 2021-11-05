Чи пускатимуть українців до ЄС, пігулка від Covid, голод у Північній Кореї. Випуск новин. Теленовини ВВС 05.11.21
У випуску:
- Євросоюз прибирає Україну із зеленого списку безпечних країн - чи означає це, що українці не зможуть подорожувати до ЄС.
- Ще одна пігулка від ковіду - тепер від Pfizer. Препарат називається Paxlovid. Як він працює і кому його призначатимуть.
- Кожне зернятко має значеня - чому Північній Кореї, яка лякає світ ядерною зброєю, може загрожувати голод.
- Потопають на очах - як острови у Шотландії і їхні жителі потерпають від глобального потепління уже зараз.
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